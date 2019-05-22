自貿園區論壇 聚焦貿易自由便利

2019-05-22 00:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019自由貿易園區發展國際論壇21日在海口開幕，這是中國建設自貿試驗區5年多以來在國內舉辦的首個自貿園區領域高層次論壇。本次論壇為期兩天，主題為「打造更好營商環境，建設自由貿易新高地」，聚焦優化營商環境和貿易投資自由化便利化。

中新社報導，2013年，中國首個自貿試驗區—上海自由貿易試驗區正式設立。5年多來，中國自貿試驗區建設已形成覆蓋東西南北中的聯動發展格局。

中國貿促會會長高燕在開幕式致辭稱，企業是自貿試驗區建設的直接參與者和最大受益者，各國企業可有效發揮在信息、技術、資金等方面的優勢，積極參與自由貿易園區基礎設施、貿易投資、金融服務等領域的合作。

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆表示，海南省探索建設自由貿易港，首先要出台基礎性的制度條例，繼而制定體現自由港要求的海關、金融、人口流動、環境保護、營商環境等五大規則，在教育、衛生、文化、體育、旅遊、大數據等6個領域有更為開放的市場。

此次論壇由中國貿促會聯合海南省人民政府共同舉辦，共有來自11家國際知名自貿園區、5家相關國際組織、18家駐華使領館、11家世界500強企業代表和眾多學術機構等各界代表1000餘人參會。論壇期間中國貿促會還將發布「自由貿易園區發展海口倡議」。