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海南擘建自貿港 3大優勢打造

2019-05-22 00:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019自由貿易園區發展國際論壇21日在海口開幕，海南如何建設自由貿易港成為關注焦點。海南省長沈曉明回應稱，海南自貿港的建設還在研究中，「我個人的期待，是一年內能夠見分曉」。

中新社報導，沈曉明在開幕致辭時說，海南被選中建設自由貿易港有三方面原因。一是區位優勢，海南的離島特徵，便於人流、物流、資金流的管控。二是後發優勢，海南探索建設自由貿易港試錯成本低，對於全局的影響小。三是生態宜居，海南擁有中國最好的生態環境質量，適宜工作生活。

沈曉明表示，海南建設自貿港首先在於特色，特色決定競爭力。第二，方向決定目標。海南的方向是高質量發展；第三，主線決定理念，海南的主線是堅持供給側結構性改革；第四，路徑決定策略。路徑是在全球經濟格局中找到自己的位置，謀求自己的發展。其中，對外通過擴大開放參與全球資源配置和全球分工，在競爭中求發展。對內以開放倒逼改革，以改革促進體制機制完善，建立現代化的體系。

他說，海南自由貿易港建設的全球觀，決定了不是要和兄弟自貿試驗區爭奪市場和企業，更不是要取而代之，而是要攜手共同迎接經濟全球化背景下新的挑戰。

沈曉明介紹，海南和中國其他自貿試驗區有相同點，一是自貿區是國家的試驗區不是各個省市的自留地，二是自貿區是制度創新不是政策窪地，三是自貿區苗圃不是盆景。

他說，海南和其他自貿區不同之處也有三個方面。一是面積更大，其他自貿區面積大多在120平方公里左右，海南自貿區為3.5萬平方公里。二是內容更加豐富，其他自貿區建在經濟發達的建成區或重點開發地區，海南自貿區包含廣大農村，要求全方位的制度創新。三是海南自貿區的主要目的是為建設中國特色自由貿易港做準備。

自由貿易自貿試驗區

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