重慶發展新能源汽車 邁向智能化

2019-05-22 00:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



通過線上App操作取車和還車，隨取隨用、按時計費且收費低廉……如今，不少重慶市民喜歡開著「共享汽車」穿梭在山城的大街小巷。

新華社報導，重慶已成為眾多分時租賃新能源汽車企業的爭奪高地。相關部門數據顯示，重慶主城區上線的分時租賃企業已多達十餘家，包含盼達用車、長安出行等7家分時租賃企業和神州專車、曹操專車等11家網約車企，共運營新能源汽車1萬餘輛。

這只是山城擁抱新能源汽車的一個縮影。近年來，重慶大規模產銷、應用新能源汽車，2018年新能源汽車產量4萬餘輛，截至2018年底累計推廣應用新能源汽車約4.3萬輛。在配套設施方面，截至去年底，重慶已累計建成充電基礎設施近1萬台，到2020年還將建成充電樁3萬個。

除純電動汽車外，重慶還開拓新能源汽車多元的技術路線。近期，重慶首輛氫燃料電池汽車在南岸區下線。

這輛名為「歐思典」的汽車由格羅夫氫能汽車公司生產，加氫5分鐘便可提供1200公里的續航，且在行駛過程中只排放水。氫能「共享汽車」項目也在南岸落地，首批將有200輛格羅夫氫能乘用車投入分時租賃業務。

此外，兩江新區也引入相關企業布局氫燃料電池領域，未來將打造千億元級氫能源產業生態鏈。

種種跡象表明，作為中國重要的汽車製造基地，重慶正在謀求向電動化、無人化、共享化、智能化轉型。「新能源和智能網聯化是重慶汽車產業轉型升級的發展方向。」重慶市經信委副主任楊麗瓊介紹，重慶力爭到2022年成為全國重要的新能源汽車和智能網聯汽車研發製造基地。

以新能源汽車為例，到2022年重慶新能源汽車產銷預計達到20萬輛，在全國佔比有望超過10%。

楊麗瓊說，依託自身基礎和產業大勢，重慶新能源汽車產業已迎來快速發展，並逐步提升創新能力：長安汽車逐步形成了新能源汽車產品研發能力和生產條件，力帆汽車在國內較早推出新能源汽車換電車型，小康汽車在美國硅谷設立了研發中心……。