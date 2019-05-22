上海科創五年 致力核心科研、國際合作

2019-05-22 00:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



自2014年起，上海加快建設「具有全球影響力的科技創新中心」已有五年，上海市副市長吳清在21日召開的上海市政府新聞發布會上介紹了五年來科技創新的「上海方案」。

中新社報導，C919大飛機在上海飛上藍天，全球首個體細胞克隆猴誕生於上海，「天宮二號」等航天工程裡也有上海身影。這些年，上海在重大科技領域的影響力越來越大。數據顯示，目前上海全社會研發投入佔GDP比例達4%，比五年前提升0.35個百分點；每萬人口發明專利擁有量達到47.5件，比五年前翻了一倍。

五年來，上海築牢科技基礎，打造國家重大科技基礎設施群，比如，在光子領域，硬X射線、軟X射線、超強超短激光等設施全面建設；又如，在生命科學、海洋、能源等領域，先後啟動蛋白質設施、轉化醫學設施等科技基礎設施建設。目前，上海建成和在建的中國國家重大科技基礎設施已達14個，設施數量、投資金額等均處於中國領先位置。

這五年，圍繞關鍵核心技術，上海持續發力。在集成電路領域，2018年上海集成電路產業銷售規模達1450億元人民幣，佔全國的1/5。在人工智能方面，上海出台《關於本市推動新一代人工智能發展的實施意見》，華為、騰訊等企業在滬設立人工智能創新平台。此外，上海在商用航空發動機等關鍵核心技術也取得突破。

在拓寬國際合作方面，五年來，上海持續深化國際科技合作，設立5個「一帶一路」沿線國家技術轉移中心，啟動建設中以（上海）創新園，深入開展中俄戰略科技合作。在全基因組蛋白標籤、靈長類全腦介觀神經聯接圖譜等領域，上海探索參與和發起國際大科學計劃。

上海還推動國際創新主體參與科創中心建設。截至2018年底，落戶上海的外資研發中心達441家，位居大陸全國首位。另外，目前在滬工作的外國人才達到21.5萬人，位居全大陸首位。