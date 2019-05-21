只因習近平看了一眼 大陸稀土類股集體狂飆

2019-05-21 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國家主席習近平20日視察一家稀土企業，激勵相關類股連續兩日狂飆。（新華網） 分享 facebook

大陸國家主席習近平周一前往江西贛州視察一家稀土企業「金力永磁」後，激勵大陸稀土類股連續兩天集體狂飆，在香港上市的「中國稀土」，21日盤中更一度大漲近130%，截至收盤漲幅仍高達108%。

由於稀土儼然已成為貿易戰中大陸對抗美國的利器，周二包括金力永磁在內，多檔稀土類股連續第二天強勢攻上漲停，當天漲停的稀土個股也達到近20檔。

新華網形容稀土是「工業維生素」、「工業黃金」、「新材料之母」。報導稱，稀土因其獨特的物理化學性質，廣泛應用於新能源、新材料、節能環保、航空航太、電子資訊等領域，是現代工業中不可或缺的重要元素，是不可再生的重要戰略資源。

根據大陸國務院新聞辦公室2012年發布的《中國的稀土狀況與政策》白皮書，中國擁有較為豐富的稀土資源，稀土儲量約占世界總儲量的23％，但承擔著全球90%以上的市場供應。中國生產的稀土永磁材料、發光材料、儲氫材料、拋光材料等均占世界產量的70%以上。

人民日報海外版微信公眾號《俠客島》表示，1992年鄧小平南巡來到江西時就曾說過，「中東有石油、中國有稀土」。

俠客島指出，在高科技產業和國防工業中，稀土是不可或缺的戰略資源。小到手機螢幕、相機鏡片，大到鐳射、光纖通信、醫療成影設備、製造飛機的高強度金屬等，其生產過程中都有稀土的身影。

至於高科技武器，如戰鬥機、導彈、雷達、潛艇等，稀土材料則常常處於生產過程的核心部位。

文章稱，「作為一種戰略資源，稀土產業對中國來說具有特殊意義。中國的稀土資源在儲量上位列世界第一，在稀土開採、分離技術方面也是國際絕對領先。」

俠客島表示，美國的稀土儲量雖然也位居世界前列，但美國的稀土開採，經歷了全球第一、關停、重啟、被收購重啟，2017年稀土產量已降至零。去年，位於加州的稀土礦業公司MP Materials才重啟一座礦山，但MP Materials需仰賴中國對其稀土半成品進行精煉。

2016年2月，美國政府問責局發布的一份報告就指出，美國可能需要15年才能重建國內稀土供應鏈。俠客島因此意有所指表示，「和芯片產業一樣，稀土產業也不能很快建立」。

儘管大陸外交部發言人陸慷在被問到習近平視察稀土產業是否有意對外傳遞什麼訊息時，希望大家不要做過多聯想。但大陸券商中信建投分析師黃文濤不諱言，稀土被作為應對貿易摩擦的反制手段之一，為供應消息面帶來利好，正是近日稀土類股狂漲的主因。