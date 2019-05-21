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中美貿易戰罩頂 陸官媒強調人民幣不會無序貶值

2019-05-21 17:08聯合報 記者林則宏╱即時報導

中美貿易戰本月初突然升級，導致人民幣兌美元匯率出現一波急殺。但在大陸國家外匯管理局長潘功勝19日出面信心喊話，強調人民幣匯率有基本面支撐後，本周匯率波動已趨於穩定。新華社旗下的中國證券報也發文強調，長期看，人民幣不存在大幅貶值基礎，短期波動演變為無序貶值的可能性較小。

上周五（17日）人民幣兌美元匯率中間價報6.8859 ，創去年12月27日以來最低水準。人民幣兌美元即期匯率收盤大跌近320個基點，來到6.9138，與離岸人民幣同創近五個半月新低。人民幣即期匯率上周累計下跌1.48%，為近11個月最大周跌幅。

面對人民幣逐步向「破7」關口邁進，潘功勝19日出面喊話表示，近年來，中國在應對外匯市場波動方面，積累了豐富的經驗和充足的政策工具，根據形勢變化將採取必要的逆周期調節措施，加強宏觀審慎管理。打擊外匯市場的違法違規行為，維護外匯市場的良性秩序。

潘功勝指出，中國經濟金融的穩健運行，為外匯市場和人民幣匯率保持合理穩定提供了有力的基本面支撐。他強調，「我們完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。」

在潘功勝發表談話後，本周一儘管中間價又下調129點，但人民幣兌美元即期匯率收盤僅微跌3個基點。

中國證券報指出，本輪人民幣對美元貶值始於4月下旬，「事發突然且跌勢洶洶」。本輪人民幣貶值中，離岸人民幣一直走在「前面」，在岸人民幣市場匯率跟隨其後，最後才是中間價。

據統計，4月18日至5月17日，離岸人民幣對美元即期匯率貶值2,719個基點，幅度為4.07%；在岸人民幣美元即期匯率貶值2,280點，幅度為3.41%；中間價則貶值1,749點，幅度為2.61%。

報導稱，在諸多市場因素中，「外部風險」扮演了重要角色，人民幣匯率因市場情緒變化而快速走弱。這一幕與2018年二、三季度人民幣快速貶值頗有幾分相似。

中國證券報指出，「近期人民幣匯率調整顯然並非有意引導。相反，匯率的短期較快波動已引起相關方面關注。」報導強調，人民幣匯率不存在大幅貶值的基礎。中國發展仍處於重要戰略機遇期，經濟長期向好趨勢沒有也不會改變，經濟基本面將繼續對人民幣匯率形成有效支撐。

中國證券表示，近年來，中國有關部門在應對外匯市場波動方面積累了豐富的經驗和充足的政策工具，考慮到中國擁有超過3兆美元的外匯存底，可對人民幣匯率起到有力的支撐，短期人民幣波動演變為無序貶值的可能性較小。

中國證券報呼應官方論點強調，人民幣短期波動演變為無序貶值的可能性較小。（本報系資...
中國證券報呼應官方論點強調，人民幣短期波動演變為無序貶值的可能性較小。（本報系資料庫）
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