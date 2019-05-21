中美貿易戰罩頂 陸官媒強調人民幣不會無序貶值

2019-05-21 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中美貿易戰本月初突然升級，導致人民幣兌美元匯率出現一波急殺。但在大陸國家外匯管理局長潘功勝19日出面信心喊話，強調人民幣匯率有基本面支撐後，本周匯率波動已趨於穩定。新華社旗下的中國證券報也發文強調，長期看，人民幣不存在大幅貶值基礎，短期波動演變為無序貶值的可能性較小。

上周五（17日）人民幣兌美元匯率中間價報6.8859 ，創去年12月27日以來最低水準。人民幣兌美元即期匯率收盤大跌近320個基點，來到6.9138，與離岸人民幣同創近五個半月新低。人民幣即期匯率上周累計下跌1.48%，為近11個月最大周跌幅。

面對人民幣逐步向「破7」關口邁進，潘功勝19日出面喊話表示，近年來，中國在應對外匯市場波動方面，積累了豐富的經驗和充足的政策工具，根據形勢變化將採取必要的逆周期調節措施，加強宏觀審慎管理。打擊外匯市場的違法違規行為，維護外匯市場的良性秩序。

潘功勝指出，中國經濟金融的穩健運行，為外匯市場和人民幣匯率保持合理穩定提供了有力的基本面支撐。他強調，「我們完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。」

在潘功勝發表談話後，本周一儘管中間價又下調129點，但人民幣兌美元即期匯率收盤僅微跌3個基點。

中國證券報指出，本輪人民幣對美元貶值始於4月下旬，「事發突然且跌勢洶洶」。本輪人民幣貶值中，離岸人民幣一直走在「前面」，在岸人民幣市場匯率跟隨其後，最後才是中間價。

據統計，4月18日至5月17日，離岸人民幣對美元即期匯率貶值2,719個基點，幅度為4.07%；在岸人民幣美元即期匯率貶值2,280點，幅度為3.41%；中間價則貶值1,749點，幅度為2.61%。

報導稱，在諸多市場因素中，「外部風險」扮演了重要角色，人民幣匯率因市場情緒變化而快速走弱。這一幕與2018年二、三季度人民幣快速貶值頗有幾分相似。

中國證券報指出，「近期人民幣匯率調整顯然並非有意引導。相反，匯率的短期較快波動已引起相關方面關注。」報導強調，人民幣匯率不存在大幅貶值的基礎。中國發展仍處於重要戰略機遇期，經濟長期向好趨勢沒有也不會改變，經濟基本面將繼續對人民幣匯率形成有效支撐。