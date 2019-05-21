小米雙引擎助攻 上季轉盈

2019-05-21 11:40 世界日報 綜合報導



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中國智慧手機及家居設備品牌小米20日港股收盤後公布第1季財報顯示，受到「手機+AIoT」雙引擎戰略推動影響轉虧為盈，獲利人民幣31.92億元（約4億6254萬美元），遠高於外界預期的人民幣18億（約2億6083萬美元）至19.5億元（約2億8256萬美元）。

按非國際財務報告準則（non-IFRS）計算，經調整獲利為人民幣20.81億元，年增12.3%。

財報指出，小米首季收入人民幣437.6億元，年增27.2%；其中智慧手機的收入人民幣270億元，年增16.2%，第1季手機全球銷售量2790萬支，Canalys統計全球排名第四，境內市占11.8%，其中小米9超過150萬支、紅米Note 7系列超過400萬部。

騰訊財經報導，財報公布後，小米集團董事長雷軍透露了一項重要數據，小米正在持續加大技術創新投入，第1季研發費用為人民幣17億元，年增50%。

華爾街見聞報導，小米表示在雙引擎戰略下，IoT接入數目大幅提高，第1季小米IoT平台已連接IoT設備數達到1.71億部，不包括智慧手機和筆記型電腦，年增70%。

人工智慧助理小愛同學3月月活躍用戶超過4550萬，年增247.2%。

IoT與生活消費品繼續保持高增速，收入人民幣120億元，年增56.5%。

此外，網路服務收入人民幣42.6億元，年增31.8%。

香港信報報導，對於華為跟Google的合作關係出現波折，小米首席財務官周受資在業績電話會議中表示，對公司沒有直接影響，公司有一定的技術累積，不過他並沒有回應事件會否影響手機出貨預期。

周受資表示，集團十分重視海外業務，面對全球智慧手機出貨量減少，會加強在重點國家發展，例如印度，此外中國手機市場同樣面臨放緩壓力，在5G普及化之前會打「持久戰」，也對中央推出刺激消費的稅務改革政策持樂觀態度。

他相信，隨著高階手機銷量增長，銷售單價將會在未來一段時間持續上升。

周受資指出，目前小米已經參與投資逾270間公司，主要是為了加強業務協同效益，已有不少投資目標可以準備上市，會考慮在香港主板或科創板掛牌，相信可以帶來持續收益，未來也會考慮適當減持股份。