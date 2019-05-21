陸前證監會主席劉士餘傳涉「債市一姐」案

2019-05-21 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國證監會前主席劉士餘涉嫌違紀違法，主動投案。大陸財經自媒體引述消息，指「債市一姐」、南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟失聯一案，或為劉被調查的導火線。劉士餘擔任證監會主席期間，江蘇企業IPO（首次公開募股）上市數量明顯偏高，也被傳是涉弊主因。

據香港星島日報，中紀委公告劉士餘是「配合審查調查」，而非「接受審查調查」，而且不是涉嫌「嚴重」違紀違法，相信將獲得寬大處理。

今年一月免去證監會主席，轉任中華全國供銷合作總社理事會主任的劉士餘，是首位落馬的十九屆中共中央委員。大陸經濟學者韓志國兩年前曾經質疑，劉「以權謀私」、「為家鄉江蘇新股開綠燈」。據悉，劉在證監會主席任內，江蘇企業IPO上市數量明顯偏高，甚至在去年超越廣東、浙江，成為IPO上市數量排名第一的省份。

大陸財經自媒體「叩叩財訊」報導，事涉南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟失聯一案。今年二月，戴娟和南京銀行資金運營中心副總經理董文昭等，被南京市紀委帶走協助調查。

接近劉士餘的知情人士指，「戴娟等人與劉士餘過從甚密，在戴娟等人被南京市紀委調查後，供出多條違法違規信息，其中部分重要線索指向了劉士餘」。知情人士又透露，其後有關部門對劉士餘進行調查。隨著「戴娟案」進展深入，深知難逃其咎的劉士餘最終決定選擇「主動投案」。