華為回應谷歌暫停部分合作 指中國市場不受影響

2019-05-21 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



華為回應谷歌暫停部分合作，指中國市場不受影響。圖/本報系資料照片 分享 facebook 中國電訊設備商華為，就谷歌暫停與華為部分業務合作，發表聲明。

華為表示，有能力繼續發展和使用谷歌的Android系統生態，華為和榮耀品牌的產品，包括智慧手機和平板電腦、產品和服務，在中國市場不受影響。

華為說，Android作為智慧手機操作系統，一直是開源的，華為作為重要參與者，為Android的發展和壯大，作出非常重要的貢獻。

華為又說，未來仍將持續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為用戶提供更好服務，消費者可以放心使用和購買產品。