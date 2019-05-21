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角頭刺客：繼承「小泉」之名的日本政治豪族

因應Google華為有「B計畫」 更大的危機在硬體斷供

華為回應谷歌暫停部分合作 指中國市場不受影響

2019-05-21 09:32聯合報 記者羅印冲╱即時報導

華為回應谷歌暫停部分合作，指中國市場不受影響。圖/本報系資料照片
華為回應谷歌暫停部分合作，指中國市場不受影響。圖/本報系資料照片
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中國電訊設備商華為，就谷歌暫停與華為部分業務合作，發表聲明。

華為表示，有能力繼續發展和使用谷歌的Android系統生態，華為和榮耀品牌的產品，包括智慧手機和平板電腦、產品和服務，在中國市場不受影響。

華為說，Android作為智慧手機操作系統，一直是開源的，華為作為重要參與者，為Android的發展和壯大，作出非常重要的貢獻。

華為又說，未來仍將持續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為用戶提供更好服務，消費者可以放心使用和購買產品。

https://cms.udn.com/backend/edit/article...
https://cms.udn.com/backend/edit/article/channel/2/category/7333/3824934/view
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