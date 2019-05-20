陸證監會前主席 劉士餘主動投案

2019-05-20 23:52 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 賴錦宏 ／北京報導



大陸證監會前主席劉士餘涉違紀違法、主動投案，在大陸政壇和金融圈引發諸多揣測。（路透） 分享 facebook

中共官方十九日深夜發布消息稱，中華全國供銷合作總社理事會主任劉士餘涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中共中紀委國家監委審查調查。官方通報仍稱劉士餘為同志，他也是中共十八大以來第二位「自首」的正部級官員。

北京消息人士透露，雖然官方新聞稱劉士餘是「自首」，而不是「被查」。其實，劉士餘在調往全國供銷合作總社理事會主任，就等同於被冷凍。

今年一月，劉士餘被免去中國證監會主席職務，調往大陸全國供銷合作總社任職，當時就引發諸多聯想和猜疑。雖屬平級調動，但全國供銷合作總社是相對冷僻的「二線部委」，對不到五十八歲的劉士餘來說，顯然不是對他的獎勵或酬庸。

今年四月下旬，坊間甚至傳出劉士餘可能「出事」的說法。不過，他五月初再度公開亮相，顯示他當時仍在正常履職。

中共官方關於劉士餘的通報內容有些特別之處，首先是「主動投案」。自中共十八大以來，「主動投案」的正部級官員只有兩起，第一起是雲南前省委書記秦光榮，第二起就是劉士餘。其次，指他是「配合審查調查」，與以往落馬官員的「接受審查調查」不同。另外，指劉士餘是「涉嫌違紀違法」，而非「涉嫌嚴重違紀違法」。

劉士餘於二○一六年二月出任證監會主席，這一職位被形容為「坐在爐火之上」。劉士餘初掌證監會時大陸股民對他有期待，曾稱他為「牛市雨」。他也是網紅型官員，留下一些「名言」。例如，「天使和魔鬼就一念之差，金融家與金融大鱷只有半步之遙，有的是金融家的行為，弄著弄著就成了金融大鱷」。

公開履歷顯示，劉士餘出生於一九六一年，江蘇灌雲人，北京清華大學技術經濟學博士，長期在人民銀行工作，二○一四年轉任中國農業銀行黨委書記、董事長，二○一六年二月出任證監會主席，是中共十九屆中央委員。

近年來，隨著金融領域的反腐行動陸續推進，劉士餘的主動投案引來不少猜測，認為是中共當局展開新一波金融反腐、集中調查金融弊案的訊號。