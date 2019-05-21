中部博覽會 簽約總額近5千億

2019-05-21 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十一屆中國中部投資貿易博覽會昨天在江西南昌落幕。圖為中部博覽會江西館。 中新社 分享 facebook 第十一屆中國中部投資貿易博覽會（簡稱中部博覽會）20日在江西南昌落幕。據主辦方介紹，本屆中部博覽會取得了豐碩成果，中部六省共簽約項目406個，簽約總金額4835.13億元人民幣。

中新社報導，5月18日至20日，以「高水平開放、高質量發展」為主題的第十一屆中國中部投資貿易博覽會在此間舉行。本屆中部博覽會參會規模創歷史新高，嘉賓規格高、客商層次高。有54個國家和地區、1000多名外賓參會出席，97家境外世界500強和跨國公司參會，100餘家中國500強和上市公司負責人參會。

本次中部博覽會簽約項目主要涉及先進製造業、新能源、新材料、電子信息、汽車零部件、新型化工、特種陶瓷、紡織服裝、綠色食品、文化旅遊、現代服務業、能源與城市基建、農業產業化、第三產業、生物醫藥等產業。其中，外資項目51個，簽約總金額104.66億美元；內資項目355個，簽約總金額4123.44億元人民幣。 回顧中部博覽會走過的歷程，正是中部地區不斷擴大開放、加快發展的歷程。據統計，到2018年，中部地區實現生產總值是19.27萬億元人民幣，佔全國比重提高到21.4%，工業、投資、消費、進出口等增速均居全國四大板塊前列，綜合實力不斷增強。

中部博覽會自2006年起在山西、安徽、河南、湖北、湖南、江西等中部六省輪流舉辦，已成為大陸實施中部崛起戰略的有效載體和中部六省擴大對外經貿交流與合作的重要平台。