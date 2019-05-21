進博會 為新品、新技術搭平台

2019-05-21 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國際進口博覽局上周表示，第二屆中國國際進口博覽會即日起接受配套活動報名，明確政策解讀、對接簽約、新品展示、研究發佈等活動總量佔比將不低於80%，還將設立統一發布區，鼓勵參展企業利用進口博覽會平台首發新產品、新技術、新服務。

新華社報導，作為進口博覽會的重要組成部分，配套活動因其高規格、高水準、高質量而備受關注。根據中國國際進口博覽會組委會辦公室印發的《第二屆中國國際進口博覽會配套活動組織方案》，第二屆進口博覽會配套活動將與虹橋國際經濟論壇相協調，主要包括政策解讀類、對接簽約類、新品展示類、研究發佈類及其他類別等五大類別活動。

進口博覽局表示，組織舉辦配套活動，有利於解讀政策、促進合作，服務中國國際進口博覽會目標定位；有利於對接供需、促進交流，提升展會成效；有利於豐富展會功能、提升展會價值，促進展會持續健康發展。

第二屆進口博覽會的相關參與方，包括組委會成員等單位，國家展參展國（地區），國際組織，組展機構，參展企業，各省、自治區、直轄市、計劃單列市及新疆生產建設兵團，重點採購商，進口博覽會支持單位，主流媒體等即日起可申請舉辦配套活動。

在去年11月舉行的首屆進口博覽會期間，舉辦了370多場配套活動。其中，為期3天的供需對接會上，來自80多個國家和地區的1000多家參展商、2000多家採購商進行了多輪現場「一對一」洽談，達成進一步實地考察意向601項、意向成交657項。