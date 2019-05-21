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戴姆勒旗下共享汽車 退出重慶

2019-05-21 01:52聯合報 記者林宸誼╱綜合報導

大陸共享汽車品牌退出重慶市場，由賓士母公司戴姆勒旗下car2go開第一槍，日前因為收費最高投放量最少，已經悄悄下線重慶全部營運車輛。

重慶晨報報導，對於car2go的退市，市場分析給出兩個原因，首先car2go的收費比盼達用車和長安出行都要高；且車型是兩人座的SMART小車，其他共享汽車品牌則從2人座到5人座都有。

此外，car2go兩人座的SMART車型，在維修和保養上，都高於其他共用車型。

新浪財經報導，在重慶，幾乎能見到市面上所有的共享汽車品牌，最常見的是長安汽車旗下的長安出行、力帆汽車旗下的盼達用車、BMW集團旗下的EVCARD，以及剛退出的賓士母公司戴姆勒旗下car2go。

car2go於2016年4月正式進入重慶，作為首個投放和營運城市car2go，在重慶投入營運的共享汽車約為800輛，註冊會員人數超過10萬。

而長安出行註冊用戶達到120萬，整體投入營運的分時租賃汽車達3,500輛以上；盼達用車在重慶投放量就已突破6,000輛，註冊用戶數更是突破350萬。

經濟觀察報報導，戴姆勒智行（中國）租賃有限公司重慶分公司的工作人員確認，car2go汽車目前在重慶已全部下線，具體如何調整還在等待北京總部的通知，但重慶基本上不會再有car2go汽車。

香頌資本執行董事沈萌指出，car2go退出重慶是因為洋品牌水土不服，戴姆勒進入共享汽車市場是為了延伸汽車銷售的鏈條，但共享汽車與共享單車不同，在安全性和盈利性等方面還有很多不確定性，短時間內還不具備大規模應用的基礎。

與之前倍受關注的共享單車押金一樣，共享汽車car2go在推出上市後，用戶下載註冊使用後可能會有兩筆費用，一筆是人民幣99元的註冊費，另外有部分註冊使用者繳納人民幣500元的會員押金。

car2go註冊用戶陳智在詢問客服後得到的回答是，依照最初註冊使用者協議，客戶註冊時繳納的人民幣99元註冊費不退還；繳納人民幣500元會員押金的用戶，可以聯繫car2go客服，提交登記個人電話及身分資訊，待客服將資訊上報確認後，再另行通告押金退還辦法。

共享汽車人民幣共享單車

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