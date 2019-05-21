廣州機器人市場趨勢下滑

2019-05-21 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



據廣州工業機器人製造和應用產業聯盟上周最新發布的廣州市2018年度智能行業銷售數據顯示，廣州市智能裝備和機器人產業2018年產值約567億元（人民幣，下同），同比增長6.8%。

中新社報導，值得注意的是，該聯盟旗下68家智能製造骨幹企業，去年雖然總體營業收入繼續增長，但與往年相比銷售額下降的企業達到12家，佔比22%，這與2015年、2016年、2017年只有兩三家營業額下降的情況相比，發生了較明顯的變化，折射出該行業市場下滑的趨勢已顯現，企業在今後的經營活動中將承受嚴峻的考驗。