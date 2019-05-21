西洽會簽約271個 總額近5500億元

2019-05-21 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二屆中國西部國際投資貿易洽談會19日已在重慶閉幕，經統計共有271個國內外項目簽約，簽約總額5497.8億元。

新華社報導，此次「西洽會」共有95個國家（地區），30個省區市，2個特別行政區，7個副省級城市，超過7800家企業（機構），約7萬人參展參會，包括跨國公司2000多家，其中世界500強企業300家。

重慶市商務委副主任許新成說，本屆「西洽會」共有271個國內外項目簽約，簽約總額5497.8億元，涉及智能製造、生物製藥、新材料、新能源汽車、高端裝備、現代物流、生態保護等領域。

其中，開幕式現場集中簽約項目132個，簽約總額3375.3億元；「央企重慶行」活動現場簽約項目50個，簽約總額1864億元。

同時，本屆「西洽會」期間，舉辦了127場投資貿易和文化交流活動，其中包括開幕式暨重大項目簽約、西部開放高峰會、亞洲300（Asia300）全球商業論壇重慶峰會、自貿試驗區對接交流會、2019「央企重慶行」等重大活動21場。

「兄弟省區市也充分利用本屆西洽會，開展了多場投資促進和項目簽約活動。」許新成表示，貴州省、陜西省、山東省、山西省、四川省等共計115個項目在本屆「西洽會」上簽約，投資總額達437億元，佔本屆西洽會簽約項目數的42.4%。

重慶是中西部地區唯一的直轄市，處在一帶一路建設和長江經濟帶聯結點上。本屆西洽會舉辦了13場一帶一路系列活動，通過整合一帶一路沿線國家資源，以此促進信息互通、經濟互惠、資源共享。其中，來自22個國家和地區的外資企業與來自中國西部八個省區市的境內企業，開展了七輪一對一洽談，現場達成合作意向272個，簽約87項。

「西洽會」的前身為中國（重慶）國際投資暨全球採購會（簡稱「渝洽會」），後經批准，2018年起升級為「中國西部國際投資貿易洽談會」。