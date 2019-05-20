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小米首季賺人民幣31.9億元 遠優於預期

2019-05-20 18:49聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸智慧手機及家居設備品牌小米，20日港股收盤後公布2019年第1季財報，純利人民幣31.92億元（新台幣146.4億元），轉虧為盈，遠高於預期的人民幣18億至19.5億元。

按非國際財務報告準則（non-IFRS）計算，經調整純利為人民幣20.81億元，年增12.3%。

財報指出，小米首季收入人民幣438億元，年增27.2%；毛利率11.9%，年減0.6個百分點，較去年第4季低0.8個百分點。

小米20日股價失守港幣10元兼創逾1個月新低，收盤價港幣9.89元，跌幅2.66%。

小米集團2019年第1季財報截圖。
小米集團2019年第1季財報截圖。
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