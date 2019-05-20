傳受中證監前主席劉士餘護航 江蘇上市銀行普遍走跌

2019-05-20 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



卸任中國證監會主席不到四個月的劉士餘，19日深夜11時突然傳出，因「涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查」。因有消息稱，劉士餘主動投案可能與其在證監會主席任內，為家鄉江蘇省多家金融機構完成IPO有關，導致20日陸股一開盤，江蘇上市銀行就紛紛走低，紫金農商行、蘇農銀行跌幅更一度超過6%。

據《財新網》報導，劉士餘被查的消息，先前就在市場流傳已久。據悉，4月下旬，劉士餘已被中共有關部門約談；「五一」小長假後的第一個工作日，5月5日上午，劉士餘還曾出席中華全國供銷合作總社紀念五四運動100周年專題座談會。

劉士餘最後一次公開露面是5月13日，當天他在中國供銷集團會見越南合作社聯盟主席阮玉堡一行。此後就未見有公開活動的報導。

2016年2月，出任中國農業銀董事長僅一年多的劉士餘，接棒肖鋼成為中國證監會第八任主席。今年1月26日，工商銀行原董事長易會滿接任證監會主席，劉士餘則轉任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任。

財新網表示，從證監會主席突然空降相對「低調」的中華全國供銷合作總社，市場當時即頗有猜疑，儘管供銷總社在大陸也屬正部級單位。

劉士餘在中國證監會任內三年，最令市場印象深刻的除了加強監管外，就是在任內成功化解大陸股市IPO「堰塞湖」問題，將排隊等待上市審批的企業家數從接近900家逐步化解至200餘家。

不過《財經網》稱，現年57歲的劉士餘為江蘇灌雲人，他在加快企業IPO速度的同時，江蘇多家地方城商行、農商行也同步順利獲准上市，包括：紫金農商行、張家港行、蘇農銀行、常熟銀行、無錫銀行、江陰銀行、江蘇銀行等，其中前六家也是目前大陸銀行股中市值最低的六家。

財經網並指出，值得一提的是，2016年8月，遞交上市申請材料長達六年之久的江蘇銀行終於獲准上市，但兩周後就開始進入「無止境下跌」，不到兩年時間就處於「破淨」（股價跌破淨值）狀態。

2017年5月，即有市場人士在微博公開發難，稱劉士餘上任以來，每周放行十檔新股發行給市場造成巨大衝擊，為未來留下重大隱患，並指稱，「新股審批不能夾帶私貨」。