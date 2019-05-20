蘇州兩岸創新創業嘉年華 160名創業者參加

2019-05-20 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



為期三天的第二屆蘇州海峽兩岸創業就業嘉年華昨（19）日落幕，來自兩岸與海外共160名創業者、15個兩岸創業團隊參加，蘇州台辦副主任周永森表示，創業的風口仍在，經過一段時間冷靜後，創業者還是可以找到切入點。

周永森指出，去年11月辦了首屆台青的創新創業者培訓班，今年繼續延續辦了第二屆蘇州兩岸就業創業嘉年華的活動，對兩岸創業者來講，風口依然是存在，尤其過去在互聯網+的平台有很多的行業可以做，但是經過一番冷靜之後，互聯網+這個概念還是在，大家只要努力尋找，還是能找到自己的切入點。

蘇州台協會長謝清福表示，去年8月接任蘇州台協會長以來，一直鼓勵台青在蘇州創業、就業、二代傳承永續經營，相信更多青年人在這裡找到機會找到團隊找到合夥人，也更能夠找到資源、融資和引路人。

蘇州台協青創會會長錢永昌表示，協會在去年8月成立兩岸青創創業基地，讓台青來到蘇州有一個家、一個港口，引導他們怎麼在這邊發展，不會因為來到蘇州這邊後找不到他的方向，所以衷心希望廣大台青年在這邊，能實現自己的夢想。

蘇州台協姑蘇區台青會會長吳文智表示，青年創業是政府部門重視的議題，兩岸的青年共創優勢合作，一起給未來想像力，活動邀請了在各領域中非常頂尖的創業導師來幫創業者打通專案，並花三天時間，用高度陪伴的方式來伴隨著大家一起把自己的專案做得更好。

活動從17日下午啟動為期三天，分享會場中，接力連籌創始人陸嬌嬌，帶來了她對創業企業尋求與大企業合作的見解，連縱傳媒董事長居衛東分享了品牌行銷16字訣，集造科技總經理楊生華則闡述了連鎖品牌的高勢能。