打金融大老虎…中共前證監會主席劉士餘落馬 曾經訪台

2019-05-20 02:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共官方新華社於子夜發文，大陸中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士餘同志涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中共中央紀委國家監委審查調查。消息人士稱，劉士餘落馬，應是今年北京打下的大老虎，也有可能導致一批大陸上市公司負責人下馬。

劉士餘，為江蘇灌雲人，1961年11月出生，1984年畢業於北京清華大學水利工程系水利水電工程專業學士，清華大學經濟管理學院管理科學與工程專業碩士、技術經濟學博士，研究員。

1987年至1996年，先後工作於上海市經濟體制改革辦公室、國家經濟體制改革委員會、中國建設銀行；1996年到2014年，在中國人民銀行工作，從銀行司助理巡視員、副司長，一直做到副行長。

2014年12月，擔任中國農業銀行黨委書記、董事長。2016年2月到2019年1月擔任，中國證券監督管理委員會主席、黨委書記；今年1月，轉任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任。是中共十九届中央委員。

劉士餘長期在人民銀行工作，掌管政策制定。2016年在中共股災後接掌大陸證監會，曾於2014年以人民銀行副行長身份率團訪台，考察台灣三農金融及小微企業放貸機制與配套措施，包括中小企業信用保證基金、農漁會等基礎金融機構。

依據中共官方新華社，仍然稱劉士餘為同志，還是「自首」。顯示中共高層還沒有把劉定性為重大犯罪。這也是繼2017年9月中共保監會主席項俊波落馬後，又一個重要的金融官員落馬，有可能牽動許多上市公司的人事變動。