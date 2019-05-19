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大陸前證監會主席劉士餘 涉案遭調查

2019-05-19 23:24聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸前證監會主席劉士餘涉案遭到調查。 圖／中國金融新聞網
大陸前證監會主席劉士餘涉案遭到調查。 圖／中國金融新聞網
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中共中央紀委國家監委19日深夜發布消息，前證監會主席，現任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士餘同志涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中紀委審查調查。

劉士餘曾任中國人民銀行副行長，中國農業銀行董事長。2016年2月起任中國證券監督管理委員會主席、黨委書記。2019年1月任全國供銷總社黨組副書記、理事會主任。

目前尚不清楚劉士餘涉案內容，但因他赴任供銷合作總社不久，在此之前擔任近三年監管大陸股市的最高負責人，一般咸認他的落馬可能與大陸股市有關。較特別的是，中紀委通報稱他是主動投案，且仍稱他是同志。

陸股中紀委同志

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