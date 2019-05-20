寧波海關「5G時代」 AR幫忙監管

2019-05-20 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在監控大屏上，一列裝滿集裝箱的火車駛入碼頭，寧波海關關員王磊輕點鼠標，輔助攝像頭立即將選中的集裝箱投映到屏幕上，同時自動識別箱號、來源地、目的地、所載貨物等數據；不僅如此，在碼頭停靠的船舶類型、船名、全球航行軌跡等信息都以AR方式在全景屏幕上實時顯示。

以上科技感十足的畫面，就是寧波海關智慧物流下「5G+AR全景監控」的應用場景。

中新社報導，5月17日，中國移動寧波分公司和寧波海關簽署戰略合作協議，達成5G時代智慧海關戰略合作。根據協議，雙方將共同推動5G技術、物聯網、大數據、雲計算、人工智能等在智慧海關建設中的探索和應用，在智能卡口、AR全景監管、移動查驗等方面開展戰略合作。

日前，首批「5G+AR」全景監管和「5G+智能卡口」兩大場景應用已經「上線」。藉助5G技術，寧波海關安上了智慧大腦，實現了高空4K全景攝像頭、自動變焦輔助智能攝像頭、地面移動佈控攝像頭多視角的AR高清視頻立體化監管和毫秒級智能通關服務，闊步迎來5G時代。

在寧波北侖二期碼頭的「5G+智能卡口」，施加安全智能鎖的集裝箱一進卡口通道，安裝在通道上方的固定式閱讀器就可即時讀取安全智能鎖數據，藉助5G網絡低時延特性，固定式閱讀器可將數據實時傳回海關後台系統，毫秒級的5G網絡進一步保障了轉關、轉場集裝箱的隨到隨驗、物暢其流。

除了AR全景監管、車輛進卡「秒過」等高科技，更多智慧海關新生態將落地。未來，寧波海關關員將戴著輕便的AR智能眼鏡，開展出入境空港旅檢、貨物查驗、動植物檢驗檢疫等工作，通過5G網絡與系統實時驗證數據，AR眼鏡上可直接顯示查驗結果，實現指揮中心更為便捷的遠程指揮調度。

此外，「5G無人機」也將在寧波危化品集裝箱堆場負責進行自動巡查，它不僅能將視頻圖像實時傳回指揮中心，還可通過圖像上箱型、箱號、堆位識別，自動完成3D建模更新，與申報數據進行比對，實現監管場所的機器代人、智能巡檢。