中歐班列 開行破1.5萬列

2019-05-20 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



原中國國家口岸辦主任葉劍日前表示，陸港是內陸城市承接國際、國內資本，承接沿海產業轉移，通向國際市場的大門，是「一帶一路」建設的重要物流樞紐。截至目前，中國藉助陸港開通中歐班列的城市逾60個，中歐班列開行數量已超過1.5萬列。

中新社報導，第六屆中國（合肥）陸港發展暨物流樞紐建設峰會在安徽合肥舉行，中國各地的陸港、保稅區、口岸辦等有關人士與外國客商圍坐一堂，共商發展，共話未來。

陸港是內陸無水港的簡稱。葉劍說，據不完全統計，截至2018年底，中國已有150多個陸港。在內陸也可以買全球、賣全球，是發揮陸港功能作用的明顯效果。隨著中國內外貿一體化進程加快、跨境電子商務等新型貿易方式興起，陸港將獲得更廣闊的發展空間。 俄羅斯鐵路物流股份公司銷售總監奧麗佳．斯捷潘諾娃在會上表示，中歐班列已為俄羅斯農產品等商品打開中國市場的大門。「我們正積極在中歐班列沿線布點，把握商機，以便更好融入一帶一路建設」。

中國國家發改委綜合運輸研究所所長汪鳴認為，陸港的發展，要圍繞「一帶一路」倡議、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展等重大戰略的實施，支持基礎條件較好的物流樞紐擴大國際物流業務，拓展全球轉運分撥中心、國際交易中心、國際結算中心的功能。可以先建設5至10個具有較強國際競爭力的國家物流樞紐，健全通達全球主要經濟體的國際物流服務網絡，輻射帶動更多物流樞紐提昇國際物流功能。 2018年中國發布「國家物流樞紐佈局和建設規劃」，規劃建設212個國家物流樞紐，包括41個陸港型、30個港口型、23個空港型、47個生產服務型、55個商貿服務型和16個陸上邊境口岸型樞紐，預計2025年完成150個左右國家物流樞紐建設。