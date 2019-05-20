陸再發房價預警 4城加強監測

2019-05-20 01:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸住建部再發出房價預警，日前針對佛山、蘇州、大連及南寧等四城市，要求加強市場監測分析，落實穩地價、穩房價、穩預期。並強調房子是用來住的、不是用來炒的。

為進一步落實房市調控，住房和城鄉建設部在上月對六個城市預警，新華網報導，近日又對近三個月新建商品住宅、二手住宅價格指數累計漲幅較大的佛山、蘇州等四個城市發布預警提示。

值得注意的是，從大陸國家統計局最新公布的4月70城房價數據來看，上述被預警的4個城市中，大連、南寧都屬於房價明顯上漲城市，4月新建商品住宅價格比去年同期分別上漲13.2%和11.5%。

住建部再一次出手，釋放穩房價的信號。深圳市房地產研究中心高級研究員李宇嘉認為，此次住建部對於房價上漲過快城市進行預警和提示，是各城市政府提前對樓市進行調控布局的體現。通過提前預警措施，把房價上漲的苗頭扼殺在搖籃中。

中原地產首席分析師張大偉指出，住建部再次明確要求房住不炒，代表大陸房地產的調控力度將依然維持之前的高溫狀態。雖然最近出現部分城市的微調，但是整體看，基本原則依然不會改變。

值得注意的是，蘇州和佛山並非第一次被住建部點名。2018年6月，住建部等多部委決定於2018年7月初至12月底在30城先行開展治理房地產市場亂象專項行動，其中就包括蘇州和佛山；同年5月，住建部就房地產調控問題約談12個城市相關負責人，佛山在列。

21世紀經濟報導，在新房方面，Wind數據顯示，今年以來大連累計漲幅最突出，但4月回落。而蘇州，新房價格從2月、3月負成長，進入正成長區間。

二手房方面，蘇州和南寧二手房價格走勢比較類似，在2月衝高後，近期均有所回落。此外，佛山2019年土地市場明顯升溫，珠三角首季宅地價格在三大經濟區領漲。其中佛山，首季宅地出讓價格年增逾10%，土地市場過熱可能是其遭到預警的原因。