工程機械展 4天訂單逾200億人民幣

2019-05-20 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



5月15日至18日湖南舉辦長沙國際工程機械展覽會，經統計參展商1150家，國際展商占比22%；展示面積21.3萬平方米，世界行業50強有24家參展；18萬多人次觀展，現場訂購金額超過200億元（人民幣，下同）。

中新社報導，在2018年全球工程機械製造商50強排行榜中，長沙是中國唯一有4家企業（三一重工、中聯重科、山河智能、鐵建重工）上榜的城市。最新統計數據顯示，目前湖南工程機械主營業務收入達1660.6億元，占全國總量的26%；挖掘機、混凝土機械產銷量居世界首位；建築起重機、掘進機等產品產量居中國第一。

展會舉辦地長沙有中國「工程機械之都」的美譽，共有規模企業30餘家，配套企業200餘家，產品品種占全國工程機械品種總類的70%，產品覆蓋全球160多個國家和地區。

凱斯是美國工程機械品牌的先驅之一，此次派出多位高管攜最新款概念裝載機等明星產品亮相。三一重工總裁向文波說，在家門口與世界頂尖企業產品同台競技，三一重工參展的68台智能化設備彰顯了實力。「某種意義上，我們由過去的學習、追趕型創新，轉變為引導、引領型創新」。

現有50多萬台設備運行在世界各地的中聯重科，高178米、重800噸的履帶起重機ZCC9800W以其最高、最重成為本屆展會最大看點，中聯兩天內就斬獲20億元訂單。

通過採取設立研發製造基地、建設境外合作園區、參與基礎設施建設等方式，湖南工程機械企業積極參與推動設施聯通，產品已覆蓋全球絕大多數國家和地區，在智利礦難等國際救援中發揮了重要作用。

湖南省省長許達哲表示，展會將為全球工程機械行業深化交流、擴大合作，實現創新發展提供重要的平台；期待世界工程機械龍頭企業、關鍵零部件企業、科研院所和專家匯聚湖南，共同攻克核心技術、抱團開拓國際市場，共同營造開放包容的工程機械產業發展生態。