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小米新一輪組織調整 設大家電事業部

2019-05-18 12:18世界日報 中國新聞組╱上海18日電

小米集團進行了新一輪的組織架構調整。此次，小米宣布成立大家電事業部，任命集團高級副總裁王川為大家電事業部總裁，負責除電視之外的空調、冰箱、洗衣機等大家電品類的業務開展和團隊管理，向CEO匯報。

每日經濟新聞報導，另外，王川不再擔任中國區總裁，小米集團董事長兼CEO雷軍兼任中國區總裁，全面負責中國區業務開展和團隊管理。小米在內部信中表示，此次調整的核心邏輯就是落實All in AIoT戰略，全面發力大家電業務。

業內人士分析認為，小米此舉是想複製王川在電視領域的成功經驗，王川曾帶領小米電視在5年多的時間內，成為中國市場第一。2018年，小米進入了大白電市場，開始試水推出了空調、洗衣機等產品，想要拓展家電品類。

報導說，雷軍在今年年初的小米年會上宣布，2019年，小米將啟動「手機+AIoT」雙引擎戰略，作為小米未來五年的核心戰略。未來5年，小米將在AIoT（即AI+IoT，指人工智能與物聯網在實際應用中的融合）領域持續投入超過100億元。

去年年底，小米將銷售與服務部改組為中國區，任命集團高級副總裁王川兼任中國區總裁，向雷軍匯報，此次距離王川的上次調整不過半年時間。

AI小米雷軍

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