百度上市14年首虧 高層辭職

2019-05-18 12:21 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



百度在財報中宣布高級副總裁、搜索公司總裁向海龍離職，其職位將由沈抖代替。 路透 分享 facebook

百度17日發布今年第一季度未審計財報。財報顯示，百度第一季度營收為241億元人民幣，同比增長15%；歸屬於公司淨利潤虧損3.27億元人民幣，去年同期為淨盈利66.94億元。這是百度2005年上市以來首份季報錄得虧損。不過，百度宣布將實施價值10億美元股票回購計畫。

新京報報導，值得一提的是，百度還在財報中宣布高級副總裁、搜索公司總裁向海龍離職，其職位將由沈抖代替。向海龍在百度工作時間長達14年，一度被視為是百度「二把手」。向海龍離去，沈抖身負使命上位，人事變動背後，百度業務核心則由大搜索轉向了信息流業務。

對於離職一事，向海龍表示這是正常辭職，接下來可能會創業以及開始涉足投資。

向海龍的離職與沈抖的上位，可以看做是互聯網技術趨勢的新舊迭代。向海龍所代表的大搜索在移動互聯網時代下不再是主流，而沈抖所領導的信息流業務正衝向互聯網舞台的中央，今日頭條、抖音、快手等App的崛起，充分說明算法分發正主導著互聯網廣告市場的新格局。

百度雖然宣布10億美元的股票回購計畫（買回庫藏股），16日股價盤後仍大跌近10%，17日開盤後繼續大跌逾15%。

華爾街見聞報導，百度第1季營收年增15%至人民幣241億元，低於分析師預期的242.7億元。調整後每股ADS盈利2.77元，比去年同期大減80%，也遜於市場預期的2.94元。

數據顯示，百度第1季淨損3.27億元，超過市場預期的淨損1.88億元，去年第1季淨利為67億元；彭博資訊統計，這是百度在2005年上市以來的首個季度虧損。百度核心業務淨利為7.03億元，年減90%，去年第4季為41億元，年減22%。

彭博資訊分析，百度虧損的主要原因，是內容和行銷成本激增。

值得注意的是，百度的業績展望也不佳。預計第2季營收人民幣251至266億元，分析師預期為293.2億元，公司官方的展望，意味收入年增率為-3%至2%的區間內。

百度CFO余正鈞表示，百度APP及移動矩陣產品在央視春晚上和用戶進行互動，這類行銷活動短期內影響利潤表現。由於宏觀環境的諸多不確定性，短期內線上行銷市場依然充滿挑戰。百度將致力提高盈利能力，關注營運效率，並將繼續專注於戰略業務的投資，驅動公司長期持續增長。

李彥宏在內部信件中指出，目前百度正經歷急劇的變化—產業價值鏈不斷受到衝擊，新舊動能面臨轉換，外部環境不確定、競爭加劇，整個科技行業都進入震盪期。

李彥宏強調，作為領軍人物，「說我們盡力了沒有用」，要確保在必須贏的戰場上取得勝利。面對宏觀環境的不確定性和瞬息萬變的市場格局，我們不能等、不能靠、不能怕，要敢於說真話、敢於試錯、敢於創新。

向海龍畢業上海華東師範大學電腦系，2000年創建上海企浪網路科技公司並擔任總經理，之後上海企浪成為百度競價排名上海地區總代理。2005年2月，向海龍正式加入百度。