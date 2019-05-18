上海台協會長李政宏：常保警惕心 提升競爭力

2019-05-18 02:03 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林宸誼 ／上海報導



上海冠龍廠房外觀。 冠龍／提供 分享 facebook 經營閥門機械產業的上海台協會長李政宏，事業基地擺在長三角核心重鎮上海已經有26年，他指出，直到今日仍時時刻刻抱著「警惕之心」來面對每一天，激勵自己不斷前進。

上海冠龍閥門機械營業額從剛開始人民幣幾百萬元，做到生產蝶閥、軟密封閘閥、排氣閥、排泥閥等30多個大類、6,000多項品種，年銷售業績近人民幣10億元，也拿下「中國馳名商標」、「上海市高新技術企業」，李政宏也成為首位獲得「上海十大青年經濟人物」的台灣人。

以這次中美貿易戰再起為例，李政宏指出，台商抱團取暖跟自立自強是學到的第一點之外，唯有自己更強大，才能阻擋別人的競爭。

看過許多企業的起起落落，站在企業經營者角度，他坦言到大陸一直都是抱著如臨深淵，如履薄冰的心態，「中國大陸市場實在太大了，是兵家必爭之地，企業面臨的競爭絕對不會只有世界500強，也要面對中國大陸本土企業的崛起，甚至是對你最知根知底的台商、同業的競爭。」

在經營企業的過程，李政宏像海綿般不斷吸收、深入瞭解大陸經濟變遷與產業消長，甚至到華東師範大學拿到碩士、博士學位，就是要認清自己企業的競爭力在什麼地方，「企業要時刻不斷提升自己。」

李政宏認為，既然經營了企業，就希望做一個百年以上的企業，既然定下這個目標和方向，就必須不斷前進，而且在市場上持續的去探索，找到企業賴以生存的重點。

「時時刻刻提醒自己，要保持一定的競爭力」，深深烙印在李政宏心裡，他認為轉型升級對企業而言，要有所準備。

學財稅出身的李政宏，最初計畫想當註冊會計師，但人生意外總不約而至，父親積勞成疾突然去世，他只好臨危受命，1994年1月趕到上海接下父親還在草創的冠龍閥門機械，帶著20名員工上陣當「黑手」。