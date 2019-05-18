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上海台協會長李政宏 推動台商升級

2019-05-18 02:03經濟日報 特派記者林宸誼／上海報導

上海台協會長李政宏 特派記者林宸誼／攝影
上海台協會長李政宏 特派記者林宸誼／攝影
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台商轉型升級常會面臨資金、人才、技術三大問題，新任台企聯會長、上海台協會長李政宏表示，協會透過成立中小微企業專項信用保證基金、短期的EMBA班與商社班，以及技術轉移，來協助台協會員。

大陸全國台企聯日前改選，李政宏順利當選台企聯新會長，他上任就提出要辦大陸全國性徵才博覽會，助台灣青年找工作。

李政宏受訪指出，轉型升級是因應大環境所需，首先是大陸經濟，經過一段時期的迅速發展，進入平緩期，加上內部外部競爭，台商不免會感覺到很大壓力。

其次是新經濟興起，發展形態的轉變，例如受到網路經濟、人工智慧，包括現在所謂的新能源，加上環保的議題，導致營商環境改變，企業勢必要適應新的法規。

讓李政宏印象最深刻的是，十多年前上海連鎖產業，受到VC/PE（風險投資/私募基金）的大量關注，連鎖產業財報被關注，計劃當年要開500家，次年要開多少家店，但受電子商務崛起，像淘寶、餓了麼、美團等電商衝擊，商業形態改變，台商必須轉型，除了線下，還要經營線上。

國台辦與國家開發銀行本周簽署第四期融資合作協議，將在今後四年間提供不低於人民幣600億元資金，支持大陸台企發展。李政宏表示，設立專項對台商貸款，對台資企業幫助很大。

他說，由於銀行不敢放款給中小企業，台協透過政協提案，由上海市金融辦到台灣考察中小企業信用保證基金運作情形，終於在去年成立中小微企業專項信用保證基金，希望能夠提供台商中小企業轉型升級時的一個扶持。

在人才部分，台協定期舉辦為期五個月的EMBA班，找會員與台幹來上課，認識新的產業與新技術，包括何謂區塊鏈、AI人工智慧，大數據如何運用在日常企業管理或適應新的商業業態。

台協還開了商社班，找五個企業主各出一個經營命題，讓這些上課的台幹與他們組成團隊，每一個團隊針對題目提出解決方法，透過腦力激盪，甚至可以討論出新創企業。

李政宏指出，技術方面由於牽涉到智慧財產權，協會曾想透過台灣的工研院或中國大陸社科院，以支付權利金方式取得技術轉移，然而2016年政黨輪替後就斷了，這個部分就變得比較困難。

李政宏坦言，還有許多台資企業特別是中小企業老闆，太專注在本業的發展，忘記看看外面世界的變化，其次也沒有那麼多的資本，去做投資研發，這是在轉型升級方面比較容易遇到問題。

他說2008年金融海嘯爆發，就出現台商的倒閉潮，外銷訂單不斷下降，再開發大陸內需市場已經晚了，李政宏認為，對一名企業主來講，必須時時刻刻要把競爭力放在心裡。

台商上海

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