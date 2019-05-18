專家看人民幣 短線不貶破7

2019-05-18 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



中美貿易爭端快速升級，人民幣波動加劇持續走貶；市場對人民幣兌美元匯率會否「破7」的憂慮升溫。路透援引兩名權威人士表示，中國人民銀行（大陸央行）因擁有豐富的政策儲備工具，近期不會讓人民幣貶破「7」這個關鍵價位。

不過，德意志銀行最新研究報告指出，中美貿易戰可能會曠日持久，大陸政策層看來已經做好應對準備，並且更同意人民幣兌美元「破7」；如果美國對3,000億美元大陸進口商品徵收10%關稅，人民幣兌美元將貶至7.40元。

路透報導，一名權威人士指出，人民幣「破7」表面上對大陸有利，可以減少美國加徵關稅帶來的一些影響，但對人民幣信心的影響是負面的，可能會引發資金外流。

這名權威人士強調，央行貨幣政策的工具還有很多，包括利率和匯率，也還有行政干預手段，「目前肯定不會破7」。

另一位權威人士也表示，當前貿易形勢加上金融數據不算很好，人民幣適度貶值是大陸央行可以接受的，但貶值太多形成單邊走勢的預期，必然影響市場信心，在當前時點「破7」恐怕是不允許。

他認為，未來若境內經濟仍弱，美元特別強勢，且其他國家貨幣也都在貶值，在沒有非正常因素如市場集中做空，逼人民幣破7的狀況下，相信央行是可以接受「破7」的。

5月至今美元指數累計升0.34%，而同期人民幣兌美元即期跌幅超過2%；17日早盤人民幣匯價跌破6.9元關口，創近五個月新低，離岸人民幣盤中跌破6.94元關口，創逾五個半月新低。

近期人民幣在離岸與在岸市場均面臨較大的貶值壓力，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明認為，隨著人民幣兌美元匯率越來越接近7，大陸央行出手干預的機率也越來越大。

張明指出，透過本幣顯著貶值來降低出口企業面臨的關稅壓力相比，大陸政府可能會更加重視匯率穩定對於動盪時期金融穩定的意義。

德意志銀行亞洲外匯策略師Perry Kojodjojo撰寫報告指出，大陸的政策層現在更加同意人民幣貶值，首先是準備好應對貿易摩擦和更積極主動管理經濟增長下滑，儘管總經形勢比去年好。

他認為，由於貿易戰可能會曠日持久，尋求支持境內經濟增長的方法現已成為政策層的重中之重，這可能需要寬鬆的貨幣政策，代價就是貨幣貶值，而政策層似乎較願意承受這個價格。