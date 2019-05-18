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阿里傳設最高決策機構

2019-05-18 02:01經濟日報 記者李仲維／綜合報導

馬雲（右）將在今年9月退休，他身旁這位集團執行副主席蔡崇信，被外界認為是馬雲成功...
馬雲（右）將在今年9月退休，他身旁這位集團執行副主席蔡崇信，被外界認為是馬雲成功背後的男人。 網路照片
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大陸「財經」雜誌報導，阿里巴巴新成立經濟體發展執行委員會，委員會共有13名高層主管，是目前阿里集團的最高機構。對此，阿里巴巴不予置評。

報導稱，阿里巴巴最新採用「合夥人+委員會式」的治理結構，合夥人以集團董事局主席馬雲、執行副主席蔡崇信為首，共37人，合夥人制度保持阿里的組織文化和價值觀傳承。

經濟體發展執行委員會以阿里巴巴集團CEO張勇為首、螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟為其副手，共13人，下設五委四辦，五委四辦橫貫、縱穿阿里經濟體，重點則在於業務的頂層設計，目的是統一阿里所有經濟體的戰略。

報導稱，此一經濟體發展執行委員會是目前阿里的組織最高機構，除阿里核心業務之外，經濟體還包含螞蟻金服、盒馬、菜鳥等，經濟體的力量全部聚集統一。

在經濟體委員會中，張勇將是經濟體CEO，井賢棟為副CEO，向張勇彙報，這也意味阿里和螞蟻金服不再是兩個分開的獨立個體，將重新回歸一個整體。

針對上述消息，阿里巴巴方面回應稱：不予置評。

根據可里巴巴今年第1季財報，截至3月31日，阿里巴巴共有10.19萬名員工。

今年9月10日，馬雲將正式卸任阿里巴巴董事局主席，由張勇接任。原首席戰略官曾鳴已退休，董事局執行副主席蔡崇信或也將處於半退狀態。阿里將全面進入張勇的掌舵時代，各事業領域將出現前所未有的一致性和統一性。

阿里巴巴集團螞蟻金服馬雲

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