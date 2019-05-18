百度Q1驚見虧損 高層辭職

2019-05-18 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜口報導



在百度工作14年的向海龍，即日辭去百度高級副總裁、百度搜索公司總裁職務。 網路照片 分享 facebook 百度昨（17）日發布截至3月31日的未經審計第1季財報，出現上市以來首個季度虧損，百度董事長兼CEO李彥宏宣布，百度搜索公司總裁向海龍即日起辭去職務。

百度雖然宣布10億美元的股票回購計畫（買回庫藏股），周四股價盤後仍大跌近10%，周五開盤後繼續大跌逾15%。

華爾街見聞報導，百度第1季營收年增15%至人民幣241億元，小於分析師預期的242.7億元。調整後每股ADS盈利2.77元，比去年同期大減80%，也遜於市場預期的2.94元。

數據顯示，百度第1季淨損3.27億元，超過市場預期的淨損1.88億元，去年第1季淨利為67億元；彭博資訊統計，這是百度在2005年上市以來的首個季度虧損。百度核心業務淨利為7.03億元，年減90%，去年第4季為41億元，年減22%。

彭博資訊分析，百度虧損的主要原因，是內容和行銷成本激增。

值得注意的是，百度的業績展望也不佳。預計第2季營收人民幣251至266億元，分析師預期為293.2億元，公司官方的展望，意味收入年增率為-3%至2%的區間內。

百度CFO余正鈞表示，百度APP及移動矩陣產品在央視春晚上和用戶進行互動，這類行銷活動短期內影響利潤表現。由於宏觀環境的諸多不確定性，短期內線上行銷市場依然充滿挑戰。百度將致力提高盈利能力，關注營運效率，並將繼續專注於戰略業務的投資，驅動公司長期持續增長。

財報透露，向海龍即日起辭去百度高級副總裁、搜索公司總裁職務。百度搜索公司戰略轉型為移動生態事業群組，沈抖晉升為高級副總裁，全面負責移動生態事業群組。

21世紀經濟報導分析，2005年就加入百度、一直是百度搜索業務核心人物的向海龍離職顯得頗為突然。接近向海龍的人士表示，向海龍離開百度就是正常離職。

李彥宏在內部信件中指出，目前百度正經歷急劇的變化—產業價值鏈不斷受到衝擊，新舊動能面臨轉換，外部環境不確定、競爭加劇，整個科技行業都進入震盪期。

李彥宏強調，作為領軍人物，「說我們盡力了沒有用」，要確保在必須贏的戰場上取得勝利。面對宏觀環境的不確定性和瞬息萬變的市場格局，我們不能等、不能靠、不能怕，要敢於說真話、敢於試錯、敢於創新。

向海龍告訴《第一財經》，離開百度後的下一步是「創業加投資」。

向海龍畢業上海華東師範大學電腦系，2000年創建上海企浪網路科技公司並擔任總經理，之後上海企浪成為百度競價排名上海地區總代理。2005年2月，向海龍正式加入百度。