寶豐上市次日 打開漲停

2019-05-18 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



大陸近期新股發行規模之最的寧夏寶豐能源，中簽投資人僅高興了一天，昨（17）日上市次日股價未能再登漲停。

按發行價每股人民幣11.12元計算，中簽者首日僅賺了不到5,000元（約新台幣2.3萬元）。

寶豐能源昨天早盤跌幅一度超過5%，但仍吸引大量資金湧入，盤中股價再度拉升至17.5元，終場收盤價16.85元，漲幅5.25%，主力資金淨流入10.72億元。

中國證券報報導，寶豐能源刷新今年新股上市最快打開漲停板紀錄。也成為繼養元飲品、華寶股份之後又一檔上市第二天即「開板」的新股。