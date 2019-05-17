人民幣在岸和離岸價格均破6.9 破7機率不高

2019-05-17 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



繼離岸人民幣跌破6.9之後，在岸人民幣緊隨其後，今天上午10點半左右失守6.9關口，是去年12月以來首次。

中國外匯交易中心的資料顯示，人民幣兌美元匯率中間價今天報6.8859，較昨日下調171個基點。

一財網報導，今天上午開盤，在岸人民幣兌美元在小幅回溫後又震盪下跌，一度跌至6.9099，截至11點35分，報6.9048；在此同時，對外部風險因素表現更為敏感的離岸人民幣，兌美元即期匯率跌破6.94至6.9409，刷新去年11月以來新低，較前一交易日收盤跌超100點，最新報6.9381。

有業界人士分析，外部環境的不確定性加大，是近期影響匯率市場的主要因素，這和去年6月人民幣遭遇貶值的情況類似，當時人民幣曾回落至6.9780的低點。目前來看，這種因素短期內很很難消除，人民幣匯率在一段時間內受市場情緒的影響程度依然很大。

儘管人民幣目前波動加劇，但長期來看，多家機構認為破7機率較小，人民幣不存在大幅貶值的基礎。光大證券研報分析，短期內美元兌人民幣匯率或在當前水準上波動，但衝破7的可能性不大。

中信證券研報也指出，預期未來美元走勢並不會很強，人民幣的階段性走弱基本告一段落，6.9至7.0仍然是人民幣匯率的底部。

平安證券首席經濟學家張明認為，隨著年初以來宏觀穩定政策逐漸發揮作用，今年下半年大陸經濟增速有望回穩，經濟基本面的相對變化有助於人民幣匯率回穩。綜合來看，2019年人民幣兌美元匯率破7的機率依然很低。