華為旗下公司總裁：啟動備胎計劃 今後要科技自立

2019-05-17 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



針對美國商務部工業和安全局（BIS）把華為列入實體名單，華為旗下的晶片公司海思半導體總裁何庭波今天凌晨發出一封致員工的內部信。他表示，華為多年前已經做出過極限生存的假設，預計有一天，所有美國的先進晶片和技術將不可獲得，而華為仍將持續為客戶服務。

何庭波表示，海思將啟用備胎計畫，兌現為公司對於客戶持續服務的承諾，以確保公司大部分產品的戰略安全，大部分產品的連續供應，這是歷史的選擇，所有我們曾經打造的備胎，一夜之間全部轉正！

何庭波在信中表示，今後的路，不會再有另一個十年來打造備胎，然後再換胎了，緩衝區已經消失，每一個新產品一出生，將必須同步「科技自立」的方案。

他還稱，命運的年輪轉到這個極限而黑暗的時刻，超級大國毫不留情地中斷全球合作的技術與產業體系，做出了最瘋狂的決定，在毫無依據的條件下，把華為公司放入了實體名單。

澎湃新聞報導，海思全名是為海思半導體有限公司，成立於2004年10月，負責華為自己的晶片設計。外界熟知的華為手機晶片麒麟系列，就是出自海思。除了手機晶片，海思的產品還有伺服器晶片（鯤鵬系列）、AI晶片等。海思公司總部位於深圳，在北京、上海、美國矽谷和瑞典設有設計分部。

據DIGITIMES Research發布的2018年全球前十大無晶圓廠IC設計公司（Fabless）排名，海思以75億美元營收排名全球第五。

此外，華為輪值董事長胡厚崑也在華為內部發出一封「致員工的一封信」。他表示，美國商務部工業與安全局（BIS）將華為列入所謂實體清單，這意味沒有美國政府的許可下，美國企業不得給華為供貨。對此，公司在多年前就有所預計，並在研究開發、業務連續性等方面進行了大量投入和充分準備，能夠保障在極端情況下，公司經營不受大的影響。