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百度上市後首次季度虧損 搜索業務總裁去職

2019-05-17 09:30聯合報 記者李仲維╱即時報導

美東時間16日周四盤後，百度發布截至3月31日的未經審計第一季財報，出現上市以來首個季度虧損，百度董事長兼CEO李彥宏宣布，百度搜索公司總裁向海龍即日起辭去職務。

百度雖然宣布10億美元的股票回購計畫（買回庫藏股），股價盤後仍大跌近10%。

華爾街見聞報導，百度第一季營收年增15%至人民幣241億元，小於分析師預期的242.7億元。調整後每股ADS盈利2.77元，比去年同期大跌80%，也遜於市場預期的2.94元。

數據顯示，百度第一季淨虧損人民幣3.27億元，超過市場預期的淨虧損1.88億元，去年第一季淨利為67億元；彭博資訊統計，這是百度在2005年上市以來的首個季度虧損。百度核心業務淨利為7.03億元，年減90%，去年第四季為41億元，年減22%。

彭博資訊分析稱，百度虧損的主要原因，是內容和行銷成本激增。

值得注意的是，百度的業績展望也不佳。預計第二季營收人民幣251至266億元，而分析師預期為293.2億元，公司官方的展望，意味收入年增率為-3%至2%的區間內。

百度CFO余正鈞表示，百度APP及移動矩陣產品在央視春晚上和用戶進行互動，這類行銷活動短期內影響利潤表現。由於宏觀環境的諸多不確定性，短期內線上行銷市場依然充滿挑戰。百度將致力提高盈利能力，關注營運效率，並將繼續專注於戰略業務的投資，驅動公司長期持續增長。

財報透露，向海龍即日起辭去百度高級副總裁、搜索公司總裁職務。百度搜索公司戰略轉型為移動生態事業群組，沈抖晉升為高級副總裁，全面負責移動生態事業群組。

21世紀經濟報導分析，2005年就加入百度、一直是百度搜索業務核心人物的向海龍離職顯得頗為突然。不過也有接近向海龍的人士表示，向海龍離開百度就是正常離職。

李彥宏在內部信件中指出，目前百度正經歷急劇的變化——產業價值鏈不斷受到衝擊，新舊動能面臨轉換，外部環境不確定、競爭加劇，整個科技行業都進入震盪期。

李彥宏強調，作為領軍人物，「說我們盡力了沒有用」，要確保在必須贏的戰場上取得勝利。面對宏觀環境的不確定性和瞬息萬變的市場格局，我們不能等、不能靠、不能怕，要敢於說真話、敢於試錯、敢於創新。

百度第一季出現虧損，值得注意的是，第二季業績展望也不佳。路透資料照
百度第一季出現虧損，值得注意的是，第二季業績展望也不佳。路透資料照
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百度人民幣離職

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