陸客愛買奢侈品 總消費占全球三分之一

2019-05-17 01:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



2018年大陸消費者在境內外奢侈品消費額達人民幣7,700億元。 本報系資料庫 分享 facebook 根據麥肯錫中國發布的《2019年中國奢侈品消費報告》，2018年大陸消費者在境內外的奢侈品消費額達人民幣7,700億元，占全球奢侈品消費總額的三分之一，平均每戶消費奢侈品的家庭，支出近人民幣8萬元購買奢侈品。

麥肯錫中國是根據銀聯奢侈品交易數據做出此份報告，分析大陸不同年齡段消費者、城市、銷售推廣管道等方面，在奢侈品消費和銷售上不同的需求和表現。

數據顯示，2012年至2018年間，全球奢侈品市場有超過一半的增幅來自大陸。到2025年，預計大陸奢侈品消費總額有望增至人民幣1.2兆元 ，對全球奢侈品消費增幅貢獻占比將達65%。

報告指出，1980年後和1990年後出生為代表的年輕一代，分別占奢侈品買家總量的43%和28%，分別貢獻大陸奢侈品總消費的56%和23%。

大多數受訪的年輕人皆表示，購買奢侈品是為了感受獨特和彰顯自我，購買奢侈品已經成為他們的一種生活方式，可以讓其在線上或線下的朋友圈分享體驗、傳遞價值觀。

報告指出，奢侈品牌的第一要務，就是取悅大陸的年輕一代。能否深刻理解他們、跟上他們的步伐、進入他們的社交圈子，決定了品牌下一個十年的生死存亡，而數位化是取悅此一核心目標人群的關鍵。

對大陸消費者而言，買奢侈品越來越像買化妝品，最能吸引消費者的是品牌的明星產品。對有意在大陸市場大展拳腳的新品牌來說，好消息是大陸各個年齡段消費者，都樂意嘗鮮。

儘管大陸社會正加速老齡化，但麥肯錫全球資深董事合夥人澤沛達表示，這對奢侈品銷售增長影響不明顯。