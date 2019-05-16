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江蘇向台青 提供1000個暑期實習職位

2019-05-16 22:51聯合報 記者林宸誼╱即時報導

包括江蘇省國有企業、事業單位、民營企業、台資企業、社會公益事業組織，今年暑假共提供1000個暑期實習職位，涉及金融、法律、醫療、新聞傳媒、物流、科技、管理、技術、行銷、機電等30多個行業和領域，供台灣青年選擇。

江蘇省台辦官網發布，實習時間主要集中在暑假，為期1至2個月，實習期間除安排實習鍛煉外，還將組織城市景點參觀、非物質文化體驗、科技孵化園區參訪等豐富多彩的業餘活動。

實習期間，實習單位將視情發放一定的實習工資和生活補貼，同時針對表現優秀以及表現良好且家庭條件困難的台青，配套設立「江蘇省台灣青年實習獎助學金」。

有實習意向的台青，可點擊http://www.jsstb.gov.cn/toutiao/201905/t20190516_12165554.htm連結並下載報名表，填寫好的表格發送至郵箱tqjssx@126.com ，報名截止時間為6月15日。

2018年9月20日，為進一步推動落實中央「惠台31條措施」和江蘇「76條實施意見」，在2018兩岸青年就業創業研討會上發布「台灣青年2019年江蘇省實習專項扶持計畫」，2019年為台灣青年提供1000個優質實習職位，為赴大陸實習、就業、創業提供同等待遇，不斷擴大受益面和獲得感。

擷取自/江蘇省台辦官網
擷取自/江蘇省台辦官網
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