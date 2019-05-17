A股入富 就差臨門一腳

2019-05-17 01:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大指數公司富時羅素表示，納A股第一階段第一步的加入名單確認將進入最後倒數一周。 （本報系資料庫） 分享 facebook A股入摩（MSCI）之後，入富（FTSE Russell）也差臨門一腳了，全球第二大指數公司富時羅素表示，納A股第一階段第一步的加入名單將在5月24日確認，進入最後的倒數一周，預計明年A股納入進程可能加快。

經濟通報導，富時羅素亞洲區董事總經理白美蘭昨（16）日表示，納入A股第一階段第一步的股票名單將在5月24日確認、6月24日生效。

而A股未來權重的提高，取決於第一階段的實施情況，以及A股開放外國投資者進入的市場條件，因此納入進程最快有可能在明年第3季再加快。

不過，目前大陸股市對限制外資持股30%的比率也將成為隱憂。白美蘭指出，中國現行的「外資對單一上市公司合計持股不得超過股份總數30%」規定，使境外資金有所顧慮。

據瞭解，在指數公司的考量中，指數中現有成分股最少要有10%的境外投資者可投資的餘額比率，否則成分股的自由流通量會被遞減；非成分股的這個比率為20%，否則不能加進新興市場指數。

除了外資期待「30%的持股比率限制」能再進一步開放鬆綁，白美蘭指出，其他還包括取消互聯互通的選股限制、以互聯互通買入A股時可以直接買入在岸人民幣，解決大陸和香港兩地的交易假期差異，以及在QFII/RQFII制度方面，能夠推動貨銀兌付等，外資也期待可以放開。

根據富時羅素公的計畫，今年6月開始， A股將納入富時羅素全球股票指數體系的次級新興市場。納A入富將分三步走：2019年6月納入20%，2019年9月納入40%，2020年3月納入40%。最終涵蓋大型、中型及小型股票。