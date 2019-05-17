大陸搶AI主導權 立法加速

2019-05-17 01:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



全國政協副主席、中國科協主席萬鋼。 （本報系資料庫） 分享 facebook 搶佔AI（人工智慧）科技發展的主導權，大陸今年將加快AI相關立法。全國政協副主席、中國科協主席萬鋼表示，AI具有高度的不確定性、多樣性，在審慎監管、規範市場行為下，必須不能阻礙技術創新，因此除了推進AI立法，萬鋼還強調要著力構建AI的安全發展戰略。

萬鋼昨（16）日出席在天津舉行的第三屆世界智慧大會，強調中國將積極推進人工智慧的法規立法。科技部部長王志剛透露，AI法規近期將向全社會發布。

AI今年已是連續三年寫入政府工作報告，特別的是，國務院總理李克強今年首次提出「智慧+」，表態將AI立法列入今年政府重點工作，指示要抓緊研究項目加快完成立法。

全國政協副主席、中國科協主席萬鋼認為，目前中國的人工智慧立法工作，面臨著諸多的挑戰。

在人工智慧立法外，萬鋼還強調要著力構建人工智慧的安全發展戰略。

「不以規矩難成方圓」，萬鋼強調，AI立法必須技術與法規齊頭並進，才能成為各種智慧產業應用實踐，提供強有力的法制保障。

他舉例，例如研發自動駕駛技術，首先就要關注駕駛、乘客和行人的安全，把保障安全的功能，放在科技創新的首位。

其次，是個人隱私的保護。

萬鋼認為，大數據是人工智慧的技術，它帶來精準服務和個性化便利的同時，也在收集和分析個人隱私和行為偏好，因此要有明確的制度和法律來保障社會公共的資料安全、隱私保護、以及人身安全。

針對AI立法，萬鋼特別點名區塊鏈技術，他說，專家認為區塊鏈技術將是人工智慧安全問題有效解決方案，能夠將大數據改造成為可信、可靠、可用和高效的真資料。

「區塊鏈技術可為人工智慧奠定資料和信任的基礎，這一點值得深入探討。」

萬鋼認為，中國必須掌握AI核心技術，要更加重視研究核心演算法，研發基礎材料。