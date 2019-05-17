飛向「一帶一路」國際合作 中國通用航展10月登場

2019-05-17 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019中國國際通用航空博覽會將於10月17日至20日在河北省石家莊通用航空產業園舉辦，彰顯中國通航飛向「一帶一路」助力互聯互通的國際合作。

新華社報導，航展主辦方表示，2019中國國際通用航空博覽會將對中國和包括「一帶一路」沿線國家在內的國際企業通用航空飛行器進行大規模、多種類、全系列動靜態展示，預計將展出上千架通用航空器。

本屆航展將力推「中國通航飛向一帶一路」的國際化合作，以航展為平台探索國際通用航空及配套產業合作新模式。航展將以主賓國的形式設立展位並邀請「一帶一路」相關國家參展，目前已有12個國家表示了參展意向。

石家莊是河北省省會，位於京津冀都市圈、環渤海經濟圈腹地。石家莊通用航空產業園是全國首批通用航空產業綜合示範區之一和省級戰略性新興產業示範基地。

石家莊市副市長蔣文紅表示，石家莊從2005年開始發展通用航空業，目前已經集聚了21家通航相關企業構成的產業集群，擁有雄厚的通航產業基礎和發展環境。

通用航空是指使用民用航空器從事公共運輸以外的民用航空器活動，包括從事工業、農業、漁業、建築業的作業飛行，以及緊急醫療救援、搶險活動、教育訓練和文化體育等方面的飛行活動。

國務院「關於促進通用航空業發展的指導意見」將通航產業定位為中國的戰略性新興產業，提出了通航服務國家發展戰略、促進經濟社會發展的目標，到2020年要形成5000架機隊、200萬小時飛行量、1萬億經濟規模和培育一批具有市場競爭力的通航企業。