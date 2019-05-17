中新合作 投資重慶263億美元

2019-05-17 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二屆中國西部國際投資貿易洽談會（西洽會）昨天在重慶開幕，組委會表示，截至今年4月底，中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目已在框架下累計簽約169個合作項目、總金額逾263億美元。

新華社報導，重慶市中新示範項目管理局局長韓寶昌表示，中新互聯互通項目以共建「一帶一路」為統領，圍繞「現代互聯互通和現代服務經濟」的主題，在金融服務、航空產業、交通物流、信息通信四大重點領域開展合作的同時，逐步拓展到了教育、醫療、旅遊等其他領域。

截至4月底，中新互聯互通項目獲國家有關部委給予創新政策或舉措64條，「陸海新通道」、跨境融資通道、機場商業合作、國際互聯網數據專用通道等重點項目相繼落地。

在金融服務領域，截至2019年4月底，在中新互聯互通項目框架下，已累計落地跨境融資項目102個，金額折合98.9億美元，輻射到四川、陜西、青海、雲南等西部6省區。

在航空產業領域，中新（重慶）機場商業管理有限公司正式成立，管理運營江北國際機場非航業務。至2018年底，渝新直航航班班次增至每週14班、年旅客吞吐量增至19.3萬人次，搭建了更為便捷的中新互聯互通空中走廊。

在交通物流領域，中新海關國際貿易「單一窗口」和關際試點合作啟動，縮短貨物通關與入海的時間。重慶渝新歐公司也與新加坡環通物流集團合資成立中新環通（重慶）多式聯運公司，拓展國際鐵路拼箱、國際航空物流等業務。

在信息通信領域，中新雙方則設立了中新信息通信領域創新發展資金，並在上線投用中新企業大數據服務平台的同時，在渝新兩地啟動運營了中新互聯互通項目中小科技企業創新中心。此外，中新雙方正借助新加坡「智慧國」建設經驗，合作推動兩地在物聯網、雲計算、大數據等領域的合作。

本屆西洽會16日開幕，將持續至19日，展覽面積約11萬平方米，共95個國家和地區的近300家世界500強企業，4000餘家企業（機構）、7萬境內外嘉賓參展參會，集中簽約重大項目132個，簽約總額3375.3億元人民幣。