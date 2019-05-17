陸春季蔬果漲6% 豬肉賣不好

2019-05-17 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十七屆中國（漯河）食品博覽會16日在河南漯河開幕，中國食品工業協會當日在該博覽會上發布的「2019年一季度全國食品工業生產運行情況」顯示：今年春季中國鮮菜價格上漲6.9%，鮮果價格上漲6.1%。

中新社報導，中國食品工業協會行業信息部主任張京玉表示，今年一季度，中國CPI比去年同期上漲1.8%，食品消費價格上漲2.2%，較去年全年漲幅擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約0.45個百分點。

據介紹，由於今年春季鮮菜上市量略有不足，價格上漲6.9%；鮮果市場供應偏緊，價格上漲6.1%。受去年下半年非洲豬瘟疫情影響，豬肉消費量有所下降，生豬出欄量也下降，供給減少，豬肉價格在環比連續兩個月上漲的拉動下，3月份豬肉價格同比上漲5.1%，但一季度平均仍下降1.2%。

張京玉表示，今年一季度，糧食和食用油等其他食品價格基本穩定，其中糧食價格上漲0.5%，食用油價格下降0.3%；酒類價格漲幅1.8%。

此外，受傳統節假日消費習慣的影響，今年一季度，中國消費市場繁榮，消費模式不斷創新，消費升級勢頭不減，食品工業產銷銜接達到較高水平，產品銷售率為100%，較上年同期增長0.3個百分點。