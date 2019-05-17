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深圳文博會 為6千產業搭舞台

2019-05-17 01:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第十五屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會昨天在深圳會展中心開幕，圖為寧夏展館展...
第十五屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會昨天在深圳會展中心開幕，圖為寧夏展館展示寧夏1100餘種展品。 中新社
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第十五屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（簡稱：文博會）昨天在會展中心拉開帷幕。本屆文博會共有2000多個政府組團、企業和機構參展，吸引了來自全球103個國家和地區的2.1萬餘名海外人士前來參會、參展和採購。

中通社報導，深圳文博會匯聚了海內外10多萬種文化創意產業展品，近6000個文化產業投融資項目在現場進行展示與交易。深圳文博會是中國唯一一個國家級、國際化、綜合性的文化產業博覽交易會，以博覽和交易為核心，全力打造中國文化產品與項目交易平台，促進和拉動中國文化產業發展，積極推動中國文化產品走向世界。

本屆文博會為期五天，主會場設在深圳會展中心，展覽面積約10.5萬平方米，其中，海外參展商的參展面積占主展館面積的20%。主會場共設9個展館，其中，粵港澳大灣區文化產業館為今年首設，集中展示香港、澳門兩個特別行政區和廣東省九市的文化產業創新發展成果。深圳市各區還設立了60多個分會場，舉辦多項展示與配套活動。

本屆文博會有中國一大批國家級文化產業園區和示範基地、全國文化企業30強、文化產品出口重點企業等龍頭文化企業攜產品、項目參展。據統計，參展的全國文化產業龍頭企業佔比達70%以上。

深圳作為文博會的承辦地，目前擁有文化企業近5萬家，從業人員超過90萬人，境內外上市企業40多家，文博會迄今已成功舉辦了14屆，累計成交總額超過17000億元。文化產業已成為深圳市重要的支柱產業和加快轉變經濟發展方式、推動社會經濟快速健康發展的重要引擎。

深圳

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