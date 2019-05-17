塔里木油田 擴大向南疆輸氣

2019-05-17 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



從柴到煤，再到天然氣，自「氣化南疆」和南疆天然氣利民工程供氣以來，塔里木油田已累計向新疆南部輸送天然氣超過320億立方米。

中新社報導，塔里木油田表示，南疆天然氣利民工程新增二支線—烏什支線近日成功投產。烏什支線全長99公里，目前日輸氣量達13.97萬立方米。通氣後，塔里木油田每年可向烏什縣輸送天然氣4889萬立方米。自此，阿克蘇地區最後一個天然氣管道未通縣—烏什縣結束了使用汽車拉運壓縮天然氣的歷史。

作為中國石油援助新疆的「一號工程」—南疆天然氣利民工程2013年投產，包括4條主幹輸氣管道和19條支線輸氣管道，總長超2400公里，氣化範圍惠及新疆南部及新疆生產建設兵團，共42個縣市、21個農牧團場，形成一條環塔里木盆地的天然氣主幹管網。

2017年，塔里木油田為進一步增強新疆南部天然氣供應保障能力，啟動了多個輸氣管道工程，使「西氣西用」與「西氣東輸」相結合、互為補充，充分緩解了新疆南部地區冬季供氣不足的壓力。

數據顯示，自「氣化南疆」和南疆天然氣利民工程供氣以來，塔里木油田已累計向新疆南部輸送天然氣超過320億立方米。塔里木油田正加快3000萬噸大油氣田建設，計畫2020年建成300億立方米大氣區。