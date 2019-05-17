福建自貿區 加碼對台開放

2019-05-17 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省商務廳15日透露，經國際知名評估諮詢機構評估和專家評審，福建自貿試驗區推出第14批39項創新舉措，發揮多區叠加優勢，不斷探索制度創新新路。

中新社報導，福建自貿試驗區自2015年4月掛牌運行以來，對照國際先進規則，以制度創新為核心，以防控風險為底線，形成了一批獨具福建特色、對台先行先試的制度創新成果。官方數據顯示，福建自貿試驗區已經推出378項創新舉措，其中全國首創141項、對台81項。

福建省商務廳相關負責人稱，通過廣泛徵集、比對做法、核實成效，此次發布的創新舉措數量為單批最高，首創舉措數量達23項、佔比達59%。從此次推出的新舉措來看，對台仍是福建自貿試驗區制度創新的重要領域。

該負責人指出，此次發布的創新舉措繼續突出對台開放，「率先試點建築業市場對台開放」、「兩岸合資影視後期製作先行開放試點」等，涉及到深化服務業對台開放內容，將建築業、影視後期製作等產業「准入後」開放落到實處。 福建自貿試驗區平潭片區管委會副主任林舜傑認為，新舉措將推動新發展，平潭發揮自貿試驗區放寬兩岸影視產業合作限制的優勢，配套出台影視產業推進政策及對應的實施細則，鼓勵台灣企業前來設立合資企業從事電影後期製作服務。