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人行穩定匯率 又在香港發央票

2019-05-16 12:34世界日報 綜合報導

人行又在香港發行央票 分析指穩定匯率意圖明顯 (取材自中新網)
人行又在香港發行央票 分析指穩定匯率意圖明顯 (取材自中新網)
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中國人民銀行15日公告，已在香港發行兩期人民幣央行票據，其中3個月期和1年期央行票據各100億元，中標利率分別為3.00%和3.10%。

華爾街見聞報導，這是中國人民銀行繼去年11月和今年2月之後，第三次透過香港金管局發行人民幣央行票據。這次發行全場投標總量超過1000億元，認購主體包括商業銀行、基金、投資銀行、中央銀行、國際金融組織等各類離岸市場投資者。

值得注意的是，相較於3個月前，這次的中標利率稍有回升。2月時，人行在香港發行100億元3個月期央票，中標利率為2.45%；發行100億元1年期央票，中標利率為2.8%。

人行認為，香港人民幣央行票據的連續成功發行，既豐富香港市場高信用等級人民幣投資產品系列和人民幣流動性管理工具，滿足市場需求，也有利於完善香港人民幣債券收益率曲線，有助於推動人民幣國際化。

但券商中國指出，結合人行在香港發行央票的特殊時間點看，其政策意圖大有來頭：由於在港發行央票可以回收離岸人民幣流動性，提高離岸市場利率，抬高做空人民幣的成本，從而達到穩定匯率的目的。

其次，結合近幾日人民幣貶值預期快速升溫的市場變化來看，可見人行此時出手發央票，穩定匯率意圖明顯。

近來人民幣貶值壓力較大，但在央票出手後，人民幣匯率一改之前的下行態勢，在岸、離岸均出現反彈。截至發稿，在岸人民幣已經收復6.87關口，離岸人民幣也來到6.90關口附近，較之前略有上漲，與7這一重要心理關口漸行漸遠。

去年9月，也正是由於人行宣布在香港發行離岸央票，一度貶值至6.95的離岸人民幣匯率才守住7。

央票即中央銀行票據，是央行為調節商業銀行超額準備金而發行的債務憑證，其實質是中央銀行發行的債券，也是中央銀行調節基礎貨幣的一項貨幣政策工具。發行央票的目的在於減少商業銀行可貸資金量。商業銀行在支付認購央行票據的款項後，其直接結果就是可貸資金量的減少。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，短期來看，央票的發行會對離岸市場的流動性造成一定程度的緊縮效用，這在某種程度上會對市場造成加息效應。

此外，一旦離岸市場出現較為明顯的人民幣空頭情緒，發行央票可以提高離岸人民幣市場的利率水準，以提高做空人民幣的成本，抑制人民幣空頭。

人民幣香港

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