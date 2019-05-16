中國總體經濟「三駕馬車」 增速放緩

2019-05-16 12:35 世界日報 綜合報導



(取材自中新網) 分享 facebook

中國官方15日發布4月總體經濟數據全面低於預期，4月規模以上工業增加值銳降至5.4%，較3月大幅下滑3.1個百分點；消費增速降至7.2%的近16年低點，1至4月固定資產投資增速也下跌至6.1%。

路透報導，被寄予厚望的基建投資增速持平，製造業投資延續下滑，只有房地產投資依然韌性十足，為整體固定資產投資增速帶來支撐。數據表明，3月經濟數據的亮麗表現可能只是曇花一現，4月數據開始回歸真實。

固定資產投資、工業增加值及社會消費品零售等「三駕馬車」的表現，全遜於預期，香港經濟日報報導認為，這反映中國經濟形勢不樂觀。

中國經濟回穩的基礎並不牢固，仍面臨較大下行壓力。加上中美貿易談判風雲突變，給外需帶來極大不確定性，分析人士認為，中國宏觀政策仍需要保持定力，政策仍需持續發力，逆周期調節政策需要在穩增長與防風險之間尋找艱難的平衡。

中國國家統計局發布的數據顯示，4月全國城鎮調查失業率為5%，低於5.5%左右的全年預期目標和3月的5.2%；31個大城市城鎮調查失業率為5%，也低於3月的5.1%。

中原銀行首席經濟學家王軍分析，工業投資得不到需求面支持回落較快；基建投資走穩，但後續走勢並不樂觀；工業增加值回歸均值，反映第1季經濟走穩的基礎並不牢固，第2季仍舊面臨較大的下行壓力。

王軍認為，中國經濟下行壓力猶存，政策仍需持續發力，逆周期調節政策需要在穩增長與防風險之間尋找艱難的平衡。

首創證券研發部總經理王劍輝指出，4月的數據顯示季節性正常回落，說明第1季表現強勁還是暫時現象，第2季也會延續前期回落放緩趨勢。穩定經濟還需要更多的努力，官方之前推動一些支持性的政策，可能還不能收得太快，需要有所過渡和延續，保證經濟回穩。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智認為，主要數據降得都比較明顯，3月數據比較好，可能是個短期的現象，經濟運行回穩的基礎並不牢固。無論是生產、消費下降都很明顯，整個經濟增長壓力還是比較大。宏觀政策還是要穩增長，特別是穩內需還是非常有必要。