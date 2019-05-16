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大陸4月70城房價指數年增10.7% 創近兩年高點

2019-05-16 11:38聯合報 記者李仲維╱即時報導

路透根據大陸國家統計局今天公布的數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增10.7%，連漲43個月，漲幅為2017年5月以來最高。

統計局城市司高級統計師劉建偉稱，4月各地進一步落實因城施策、一城一策、城市政府主體責任的長效調控機制，房地產市場基本延續平穩態勢。

統計局數據顯示，重點城市中，北京與上海4月新建商品住宅銷售價格指數分別年增3.5%和1.5%，廣州和深圳年增13.3%和0.7%；京、滬、廣、深新建商品住宅價格指數比3月分別上升0.5%，0.3%，1.1%和0.4%。

劉建偉指出，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格的月增率都略有擴大，，二線城市新建商品住宅銷售價格漲幅擴大，二手住宅漲幅下滑；三線城市新建房價漲幅下滑，二手住宅漲幅微擴。

自2018年1月起，國家統計局取消保障性住房銷售價格統計指標，只編發新建商品住宅銷售價格指數，不再編發新建住宅銷售價格指數。

整體來看，在70個大中城市當中，4月有67城新建商品住宅價格比3月上漲，3月為65城。其中，漲幅居首的城市是秦皇島，達1.8%；北上廣深分別上漲0.5%、漲0.3%、漲1.1%、漲0.4%。

新華網今天也發文指稱，大陸房市新一輪調控密集來襲，房市趨穩態勢未變。文章稱，蘇州近日宣布升級版的調控政策，對蘇州工業園等熱點區域實施3至5年的限售，同時對土地出讓報價的規則進行調整。

文章指出，蘇州不僅僅是個案。4月以來，大陸中央和各部門多次強調房市調控的方向沒有改變，各地房市調控的頻率明顯增加。業界人士普遍認為，蘇州限售凸顯地方不斷夯實保持房市平穩發展的主體責任，未來的調控將更加突出「一城一策」的差異化原則。

今年開春後，大陸部分城市住宅銷售回暖，土地市場熱度回升，市場上因此有小陽春之說，不過隨著房市調控力道加強，多地小陽春行情未能持續。中原地產研究中心統計數據顯示，北京二手房住宅4月真實成交量，比3月出現20%左右的下調。

4月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增10.7%，連漲43個月。新華社資料照
4月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增10.7%，連漲43個月。新華社資料照
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