糧油充足價穩 陸國家統計局：CPI不會大漲

2019-05-16 04:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



針對近期市場對豬肉、水果等食品價格上漲預期增強，中國國家統計局新聞發言人劉愛華15日在北京表示，總體來講，不管從食品還是從工業消費品、服務來看，未來中國CPI不會出現大幅上漲局面，物價平穩有堅實基礎。

中新社報導，此前公布的數據顯示，4月份，中國CPI同比上漲2.5%，漲幅較上月上升0.2個百分點，包括豬肉在內的個別品種漲幅有所抬升。劉愛華在發布會上說，CPI漲幅上升主要受食品價格影響，4月份食品價格同比上漲6.1%，比上月上升2個百分點。

談及未來通膨形勢，劉愛華指出，從食品方面看，目前糧油供應比較充足，價格也比較穩定，為總體價格穩定奠定了比較好的基礎。具體而言，導致4月份CPI漲幅上漲較多的有兩個因素，一是豬肉價格上漲，二是時令性較強的鮮菜、鮮果受季節性影響較大。

就備受關注的豬肉價格而言，劉愛華說，此前豬肉價格已持續兩年多下降，對養殖戶積極性有負面影響，隨著價格逐漸呈現恢復性上漲，養殖戶的補欄積極性也會相應提高。經過一段時間，目前生豬規模養殖比較大，其生產能力能够彌補供給短缺和不足，實現豬肉價格平抑。

在鮮菜、鮮果價格方面，近期這兩個品種明顯受到極端天氣季節性因素影響，但這些季節性短期衝擊不具有持續性，因此其價格上漲也同樣不會持續處在高位。

除食品外，劉愛華表示，中國產業體系比較完備，生產能力在很多領域還相對過剩，相關供給能力充足，工業消費品價格不具備大幅上漲基礎；近年來，政府政策大力扶持服務供給，民間資本不斷進入，服務市場培育發展較快，其價格漲幅雖相對較高，但較穩定。

在工業增加值方面，統計局數據顯示，2019年4月份，中國規模以上工業增加值同比實際增長5.4%，比3月份回落3.1個百分點。從環比看，4月份，規模以上工業增加值比上月增長0.37%。1-4月份，規模以上工業增加值同比增長6.2%。

分三大門類看，4月份，採礦業增加值同比增長2.9%，增速較3月份回落1.7個百分點；製造業增長5.3%，回落3.7個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.5%，加快1.8個百分點。

談及工業增加值同比增速下降的原因，劉愛華表示，由於4月份增值稅下調，不少企業為了充分享受增值稅下調的優惠，積極調整了生產經營活動，在3月份有提前備貨、加快生產的行為，所以4月份數據看起來會有一些回落。