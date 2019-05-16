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江蘇惠台釋多重效應 台胞有感

2019-05-16 04:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

台企轉型提質增效、營商環境持續優化、台青來江蘇拓業熱情增高…。14日，江蘇省台辦主任練月琴在南京用數據說明，江蘇「關於深化蘇台經濟文化交流合作的若干實施意見」（以下簡稱「76條實施意見」）正釋放多重效應，讓台胞更有獲得感。

中新社報導，江蘇於去年9月12日公布「76條實施意見」，幫助在蘇台胞享受與大陸同胞同等待遇，目前已實施半年多時間。練月琴說，江蘇是台資在大陸最密集的聚集地之一。到2018年底，江蘇累計批准台資項目超過2.7萬個，實際到帳台資超過780億美元。 具體到「76條實施意見」釋放效應，練月琴表示，在推動台企轉型升級提質增效方面，去年有32家台企生產車間被評「江蘇省級示範智能車間」。

在落實台企稅收優惠方面，江蘇已有近700家台資企業獲得高新技術企業資格，享受15%的企業所得稅優惠。針對台商台企融資難、融資貴的現實困難，江蘇幫助台企對接大陸資本市場，推動23家在蘇台企在大陸成功上市（掛牌）。

就台灣青年來江蘇部分，練月琴說，台灣青年來江蘇實習就業創業，熱情比以往高，人數比以往多，創業也富有成效。2018年，江蘇面向台青提供實習就業崗位超過4000個，全省新增台青實習1400多人，台青創業項目及團隊達270多個。該省海峽兩岸青年就業創業基地和示範點達12家，數量居大陸第一。

目前，江蘇為台青創造了青創種子村，為台灣創業青年提供11個圓夢小店空間及10個共創工位，吸引包括台灣薰衣草森林在內多家文旅企業加入。

2018年江蘇新增2家海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，總數達到12家，累計入駐（孵化）台資企業及團隊超過240個，服務台灣實習就業創業青年超過1700人次。

江蘇省台辦主任練月琴介紹說，今年江蘇繼續推出「台灣青年實習專項扶持計畫」，明確在全省同步實施「台灣千名大學生實習計畫」，為台灣青年提供至少1000個優質實習崗位，同時配套設立江蘇省台灣青年實習獎助學金，獎助150名台青到蘇實習。

報導稱，江蘇省實施「76條實施意見」，江蘇各地也為台胞量身打造了地方性舉措，如南京75條、蘇州55條、昆山68條等。

實習創業青創

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